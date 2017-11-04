Газеты и интернет
Радио
0°C, небольшая метель
Войти на сайт

Кузбасские энергетики устранили последствия штормового ветра

Опубликовано , 57 просмотров
Автор текста Нина Васильева

Последние новости:

Фото © жкх42.рф

В ночь на 4 ноября скорость ветра достигала по области 24-27 метров в секунду. В нескольких муниципалитетах произошло частичное отключение электроэнергии.

Как сообщает обладминистрация со ссылкой на данные департамента ЖКХ, пик отключений пришёлся на 1-2 часа ночи, когда без электричества оказались почти 30 тыс. человек.

«Все работы находились на жёстком контроле областного штаба по безопасности электроснабжения во главе с замгубернатора Дмитрием Кудряшовым. Штаб работал в тесном взаимодействии с Главным управлением МЧС России по области, муниципалитетами, электросетевыми компаниями», — сообщают власти.

В итоге к обеду субботы удалось восстановить электроснабжение в полном объёме.

Замгубернатора подчеркнул, что благодаря своевременному прогнозу синоптиков и предупреждениям оперативными службами о необходимости быть осторожнее в непогоду, никто не пострадал.

Ликвидация отключений прошла в регламентные сроки, показав, что энергетики готовы к зиме и к любым нестандартным ситуациям, подытожил замгубернатора.

Вы можете оставить комментарий к этому материалуhttps://mediakuzbass.ru/important/93142.html

жкх42.рф

В ночь на 4 ноября скорость ветра достигала по области 24-27 метров в секунду. В нескольких муниципалитетах произошло частичное отключение электроэнергии.

 

Яндекс.Новости

VSЁ42
VSЁ42

Ветер сорвал крышу со здания школы в Топках

VSЁ42
VSЁ42

Завтра в Кемерове откроется ледовый сезон

Газета Кемерова
Газета Кемерова

В Кузбассе энергетики полностью устранили последствия штормового ветра

VSЁ42
VSЁ42

Завтра кемеровчане увидят праздничный салют

Сибдепо
Сибдепо

В День народного единства кемеровчанам обещают грандиозное шоу

Сибдепо
Сибдепо

В Центральном районе Кемерова ограничат дорожное движение

Экономика

Ноябрь 2017 г.
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
 123
4
5
6789101112
13141516171819
20212223242526
27282930  
Возрастная
категория сайта

По вопросам размещения рекламы на сайте «МедиаКузбасс» обращайтесь по тел. (3842) 35-00-85 или пишите на sales@mediakuzbass.ru

Сообщения и комментарии читателей сайта размещаются без предварительного редактирования. Редакция оставляет за собой право удалить их с сайта или отредактировать, если указанные сообщения и комментарии являются злоупотреблением свободой массовой информации или нарушением иных требований закона.
Создание и продвижение сайта
© 2012—2017
Рейтинг@Mail.ru

Сообщить об опечатке

Текст, который будет отправлен нашим редакторам:

powered by Mistape
Отправить