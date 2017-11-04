Кузбасские энергетики устранили последствия штормового ветра

В ночь на 4 ноября скорость ветра достигала по области 24-27 метров в секунду. В нескольких муниципалитетах произошло частичное отключение электроэнергии.

Как сообщает обладминистрация со ссылкой на данные департамента ЖКХ, пик отключений пришёлся на 1-2 часа ночи, когда без электричества оказались почти 30 тыс. человек.

«Все работы находились на жёстком контроле областного штаба по безопасности электроснабжения во главе с замгубернатора Дмитрием Кудряшовым. Штаб работал в тесном взаимодействии с Главным управлением МЧС России по области, муниципалитетами, электросетевыми компаниями», — сообщают власти.

В итоге к обеду субботы удалось восстановить электроснабжение в полном объёме.

Замгубернатора подчеркнул, что благодаря своевременному прогнозу синоптиков и предупреждениям оперативными службами о необходимости быть осторожнее в непогоду, никто не пострадал.

Ликвидация отключений прошла в регламентные сроки, показав, что энергетики готовы к зиме и к любым нестандартным ситуациям, подытожил замгубернатора.