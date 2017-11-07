Жители Кузбасса могут бесплатно обменять мелкие монеты на банкноты

Сегодня, 7 ноября, в области пройдёт акция «День приёма монет», в рамках которой кузбассовцы смогут обменять свои накопления из монет копеечного номинала и даже получить призы.

Организатором акции выступило Кемеровское отделение Сибирского ГУ Банка России.

Обычно кредитные организации берут комиссию за обмен денег, но сегодня накопившуюся мелочь можно бесплатно обменять в банках на денежные знаки более высоких номиналов.

Заместитель губернатора Денис Шамгунов сообщил, что акция призвана вернуть как можно большее количество монет мелкого номинала в денежное обращение.

«Многие жители региона традиционно, получая сдачу монетами в магазине или транспорте, складывают их дома в копилки и другие ёмкости. В итоге, у граждан образуются накопления, а деньги мелкого номинала выводятся из оборота.

При этом затраты на изготовление монет выше, чем на изготовление банкнот и превышают номинальную стоимость самих монет. Например, выпуск копеечной монеты стоит 47 копеек, а пятикопеечной – 59 копеек.

В России окупаются монеты номиналом 5 и 10 рублей», — пояснил заместитель губернатора.

Денис Шамгунов отметил, что в настоящее время на одного жителя страны приходится более 400 монет, которые могут храниться дома.

Кемеровским отделением Сибирского ГУ Банка России за первое полугодие 2017 года банкам выдано монет на сумму 131 млн рублей. Треть из них «осела» на руках у населения.

«При этом от мелкой разменной монеты нельзя отказываться, так как она участвует в расчётах при выплате пенсий, заработных плат и стипендий, оплате коммунальных услуг и товаров в магазинах», — продолжил замгубернатора.

В акции примут участие 12 банков, список которых опубликован на официальном сайте администрации Кемеровской области в разделе «Финансовая грамотность», на официальных сайтах администраций городов и районов.

Желающие смогут не только обменять мелочь из копилки на банкноты, но и получат в некоторых банках памятные сувениры. Подробные условия обмена монет необходимо уточнять в банковских офисах.