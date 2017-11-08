Областные власти взяли на контроль ситуацию на Южно-Кузбасской ГРЭС

Сегодня ночью на Южно-Кузбасской ГРЭС произошёл технический сбой, однако ситуация находится на контроле областного штаба по обеспечению безопасности электроснабжения потребителей.

По поручению губернатора Амана Тулеева штаб возглавил заместитель губернатора по жилищно-коммунальному и дорожному комплексу Дмитрий Кудряшов.

"Сразу после технологического нарушения на станции прошло заседание штаба в режиме видеоселектора с участием ИДЦ ЖКХ Кузбасса, заместителей глав по ЖКХ Осинников и Калтана, электросетевых компаний «Кузбассэнерго — РЭС» и «КЭНК», — уточнил Кудряшов.

В течение практически получаса все потребители были запитаны по резерву от ЮК ГРЭС. Жители Осинников и Калтана получают услуги электро- , тепло- и водоснабжения. На работе промпредприятий ситуация не сказалась.

В настоящее время штаб продолжает работу, на ЮК ГРЭС ведутся ремонтно-восстановительные работы.

Южно-Кузбасская ГРЭС — тепловая электростанция в городе Калтан. Покрывает базисные нагрузки кузбасской энергосистемы, а также обеспечивает тепловой энергией для отопления и горячего водоснабжения Калтан и Осинники. Источником водоснабжения ЮК ГРЭС является водохранилище на реке Кондома.

Входит в энергетический дивизион группы «Мечел», находящийся под управлением ООО «Мечел-Энерго».