Электроподстанцию «Зелёная» реконструировали в Шерегеше

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К Дню шахтера 2018 в посёлке Шерегеш Таштагольского района реконструировали электроподстанцию «Зелёная».
Подстанция обеспечивает работу подъёмников, гостиниц и развлекательной инфраструктуры развивающегося туристического комплекса.
В модернизацию обьъекта ЕВРАЗ вложил более 40 млн рублей, сообщает пресс-служба областной администрации.
«На подстанции силами ЕвразЭнергоТранса проведена реконструкция открытого распределительного устройства и установлен дополнительный второй трансформатор. Новое оборудование не только повышает надёжность электроснабжения, но и даёт возможность подключения ещё двух подстанций, строительство которых завершится в ближайшее время», — уточнили в обладминистрации.
За последние два года в Таштагольском районе проведена реконструкция трёх электроподстанций: кроме «Зеленой», реконструированы подстанции «Шерегеш-1» и «Таштагольская».
Как пояснили власти, они являются основными источниками электропитания для промышленных и социальных объектов Шерегеша и Таштагола: больниц, школ, детских домов, а также котельных, обеспечивающих население отоплением и горячим водоснабжением.
Общие вложения ЕВРАЗа в модернизацию электроподстанций этого муниципалитета составили порядка 250 млн рублей.
К Дню шахтера 2018 в посёлке Шерегеш Таштагольского района реконструировали электроподстанцию «Зелёная».