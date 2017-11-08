Электроподстанцию «Зелёная» реконструировали в Шерегеше

К Дню шахтера 2018 в посёлке Шерегеш Таштагольского района реконструировали электроподстанцию «Зелёная».

Подстанция обеспечивает работу подъёмников, гостиниц и развлекательной инфраструктуры развивающегося туристического комплекса.

В модернизацию обьъекта ЕВРАЗ вложил более 40 млн рублей, сообщает пресс-служба областной администрации.

«На подстанции силами ЕвразЭнергоТранса проведена реконструкция открытого распределительного устройства и установлен дополнительный второй трансформатор. Новое оборудование не только повышает надёжность электроснабжения, но и даёт возможность подключения ещё двух подстанций, строительство которых завершится в ближайшее время», — уточнили в обладминистрации.

За последние два года в Таштагольском районе проведена реконструкция трёх электроподстанций: кроме «Зеленой», реконструированы подстанции «Шерегеш-1» и «Таштагольская».

Как пояснили власти, они являются основными источниками электропитания для промышленных и социальных объектов Шерегеша и Таштагола: больниц, школ, детских домов, а также котельных, обеспечивающих население отоплением и горячим водоснабжением.

Общие вложения ЕВРАЗа в модернизацию электроподстанций этого муниципалитета составили порядка 250 млн рублей.