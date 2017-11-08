Газеты и интернет
Радио
-2°C, пасмурно
Войти на сайт

Электроподстанцию «Зелёная» реконструировали в Шерегеше

Опубликовано , 48 просмотров
Автор текста Анна Виноградова

Последние новости:

Фото © kemoblast.ru

К Дню шахтера 2018 в посёлке Шерегеш Таштагольского района реконструировали электроподстанцию «Зелёная».

Подстанция обеспечивает работу подъёмников, гостиниц и развлекательной инфраструктуры развивающегося туристического комплекса.

В модернизацию обьъекта ЕВРАЗ вложил более 40 млн рублей, сообщает пресс-служба областной администрации.

«На подстанции силами ЕвразЭнергоТранса проведена реконструкция открытого распределительного устройства и установлен дополнительный второй трансформатор. Новое оборудование не только повышает надёжность электроснабжения, но и даёт возможность подключения ещё двух подстанций, строительство которых завершится в ближайшее время», — уточнили в обладминистрации.

За последние два года в Таштагольском районе проведена реконструкция трёх электроподстанций: кроме «Зеленой», реконструированы подстанции «Шерегеш-1» и «Таштагольская».

Как пояснили власти, они являются основными источниками электропитания для промышленных и социальных объектов Шерегеша и Таштагола: больниц, школ, детских домов, а также котельных, обеспечивающих население отоплением и горячим водоснабжением.

Общие вложения ЕВРАЗа в модернизацию электроподстанций этого муниципалитета составили порядка 250 млн рублей.

Вы можете оставить комментарий к этому материалуhttps://mediakuzbass.ru/important/93285.html

http://kemoblast.ru/uploads/2017/11/Podstantsiya-Zelenaya-v-poselke-SHeregesh-1024x682.jpg

К Дню шахтера 2018 в посёлке Шерегеш Таштагольского района реконструировали электроподстанцию «Зелёная».

 

Яндекс.Новости

rostovdrive.ru
rostovdrive.ru

Из-за кредита пьяная жительница Новокузнецка зарезала своего мужа

Газета Кемерова
Газета Кемерова

Жительница Кузбасса перевела мошеннику около 1,7 миллиона рублей

news.newnn.ru
news.newnn.ru

В Новокузнецке заключенный колонии пытался убить другого осужденного

Газета Кемерова
Газета Кемерова

Новокузнечанин избил коллегу во время корпоратива

news.newnn.ru
news.newnn.ru

Кемеровский театр покажет томичам пять спектаклей

Газета Кемерова
Газета Кемерова

В Кемерове временно изменится организация дорожного движения

Экономика

Возрастная
категория сайта

По вопросам размещения рекламы на сайте «МедиаКузбасс» обращайтесь по тел. (3842) 35-00-85 или пишите на sales@mediakuzbass.ru

Сообщения и комментарии читателей сайта размещаются без предварительного редактирования. Редакция оставляет за собой право удалить их с сайта или отредактировать, если указанные сообщения и комментарии являются злоупотреблением свободой массовой информации или нарушением иных требований закона.
Создание и продвижение сайта
© 2012—2017
Рейтинг@Mail.ru

Сообщить об опечатке

Текст, который будет отправлен нашим редакторам:

powered by Mistape
Отправить