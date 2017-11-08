Открыта продажа квартир в новом доме в посёлке «Европейские Провинции»

Ещё 45 семей могут стать новосёлами нового жилого дома в загородном клубном посёлке «Европейские Провинции» недалеко от Кемерова.

Строительство посёлка нового формата продолжает холдинговая компания «СДС», которая принимает активное участие в развитии Кемеровского района и реализует губернаторский проект комплексной малоэтажной застройки.

«Европейские Провинции» находятся в 700 метрах от Ленинского района областного центра и обладают идеальными условиями для отдыха и комфортного проживания, отмечают в компании.

Посёлок расположен в двух минутах езды от Кемерова в живописном месте недалеко от реки Томь. На сегодняшний день там уже сдано 29,65 тыс. «квадратов» жилья, новосёлами стали 550 семей.

Территория круглосуточно находится под охраной.

«Седьмого ноября к продаже открыт новый одноподъездный пятиэтажный жилой дом на 45 квартир, срок сдачи — июнь 2018 года. Это будет сборно-монолитный дом серии «СДС-2010/15». В доме со строительным номером 21 клиентам предложены одно- и двухкомнатные квартиры площадью от 34 до 56 квадратных метров», — сообщили в холдинге.

Покупатели могут выбрать квартиру с любым представленным видом отделки: черновая, чистовая, эконом, стандартная, улучшенная и улучшенная плюс.

Дом строится по современным стандартам и, помимо индивидуального архитектурного облика, обладает высокими показателями по тепло- и энергоэффективности.

В 2016 году на территории посёлка открыт новый детский сад имени Архангела Михаила (светское название «Изумрудный город») на 100 мест. Принимаются дети с полутора лет.

Инвестором строительства выступает ООО «СДС-Финанс». Заказчик – ООО «СДС-Строй».

ООО «СДС-Финанс» инвестирует в строительство жилых домов, комплексов, посёлков в Кемеровской и Новосибирской областях. Компания создана в 2005 году. За 12 лет в эксплуатацию сдано более 1,5 млн кв. метров жилья, или 20 тысяч квартир.

Построены жилые комплексы «Радужный», «Правобережный», «Слобода», «Сибирская Станица», «Золотые купола», «Юность», коттеджный поселок «Маленькая Италия» и «Маленькая Италия-2». Ведётся строительство жилых комплексов «Кемерово-Сити», «Восточный», «Семейный» и загородного клубного посёлка «Европейские провинции».