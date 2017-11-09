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Почти тысячу кузбасских инвалидов трудоустроили в этом году

Опубликовано , 56 просмотров
Автор текста Нина Васильева

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Фото © maksimovskoe-mo.ru

С начала года в региональном банке вакансий насчитывалось 1 902 предложения для людей с ограниченными возможностями здоровья.

В настоящее время официально заявлено 888 вакансий для граждан этой категории.

При содействии службы занятости с начала 2017 года нашли работу 944 кузбассовцев с инвалидностью.

Специалисты кузбасской службы занятости населения регулярно проводят встречи с работодателями по вопросам трудоустройства людей с ограниченными возможностями здоровья, сообщает пресс-служба обладминистрации.

По данным областного департамента, в Кузбассе проживает 75,5 тыс. людей данной категории трудоспособного возраста, из них устроены на работу 18,7 тыс. человек. В настоящее время на учёте в службе занятости населения состоит 2 514 безработных кузбассовцев с инвалидностью.

В 2016 году в службу занятости Кузбасса обратилось около 5,3 тыс. граждан, имеющих инвалидность, при содействии специалистов трудоустроено 1 263 человека, 41 прошёл профессиональное обучение.

«С 1 января 2017 года по сегодняшний день в качестве безработных зарегистрировано 3 463 инвалида, 944 получили место работы, 117 приступили к профессиональному обучению, а девять организовали собственное дело при поддержке центров занятости населения, создано 27 дистанционных рабочих мест», — уточнили в ведомстве.

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С начала года в региональном банке вакансий насчитывалось 1 902 предложения для людей с ограниченными возможностями здоровья.

 

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