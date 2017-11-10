Ярмарка ипотеки и недвижимости открывается в Новокузнецке

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Мероприятие пройдёт 10-11 ноября при поддержке областной администрации и администрации Новокузнецка.
Участие примут застройщики, представители банков, агентств недвижимости, страховых, оценочных компаний, а также АИЖК Кемеровской области – регионального оператора федеральной ипотечной программы.
В течение двух дней жители и гости Новокузнецка смогут изучить выгодные предложения по продаже, строительству, аренде, обмену жилья, сравнить предложения застройщиков и агентств недвижимости, выбрать оптимальные варианты и договориться о просмотре объектов. Продавцы квартир смогут выставить квартиры на продажу, заказать оценку. Тут же можно рассчитать наиболее выгодный вариант ипотеки ведущих банков по сниженным ставкам от 6,45% годовых и застраховать недвижимость.
В рамках ярмарки будет действовать бесплатный консультационный центр с участием специалистов МФЦ, Росреестра, Пенсионного фонда, соцзащиты. Все желающие без записи и очередей получат индивидуальные консультации по вопросам предоставления субсидий, порядку регистрации объектов недвижимости, использованию средств федерального и областного материнского капитала.
Также в программе — круглые столы, дискуссионные площадки, конференции и обучающие семинары для специалистов отрасли.
Откроет ярмарку пресс-конференция с участием и. о. заместителя губернатора области по строительству Александром Шнитко и главой Новокузнецка Сергеем Кузнецовым в бизнес-центре «Сити».
Выставка будет работать в пятницу до 19:00, в субботу — с 10:00 до 16:00.
Мероприятие пройдёт 10-11 ноября при поддержке областной администрации и администрации Новокузнецка.