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Кузбасские коммунальщики и энергетики готовы к пиковым зимним нагрузкам

Опубликовано , 65 просмотров
Автор текста Анна Виноградова

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Фото © kemoblast.ru

Сезон пиковых нагрузок на объектах энерго- и теплоснабжения области начался 15 ноября и продлится до середины марта 2018 года.

Об этом на пресс-конференции в обладминистрации сообщил заместитель губернатора по жилищно-коммунальному и дорожному комплексу Дмитрий Кудряшов.

В ряде территорий в ночь с 15 на 16 ноября зафиксирована температура до минус 30 градусов по Цельсию.

«Прошедшая ночь показала, что энергетики и коммунальщики Кузбасса готовы к прохождению отопительного сезона с максимальными нагрузками на оборудование теплоснабжающих предприятий», — отметил замгубернатора.

Более 800 аварийных бригад ЖКХ и два областных аварийно-восстановительных отряда приведены в повышенную готовность. Сформирован неснижаемый аварийный запас и нормативный запас угля: 246 тыс. тонн — 149% от плана.

Кроме того, достигнута договорённость с энергетическими, промышленными, угольными предприятиями и компаниями, железной дорогой: при необходимости они окажут помощь людьми, техникой, оборудованием.

Оперативная обстановка на объектах энергетики и ЖКХ в круглосуточном режиме отслеживается информационно-диспетчерским центром ЖКХ Кузбасса, который работает в тесном взаимодействии с оперативными службами, ведомствами, муниципалитетами.

«Реальную оценку нашей работе даст предстоящая зима. Мы со своей стороны сделаем всё, чтобы обеспечить надёжное энергоснабжение наших потребителей», — подчеркнул Дмитрий Кудряшов.

Отдельно он остановился на состоянии энергосистемы Кузбасса. За десять месяцев выработка электростанций энергосистемы превысила 19,6 млрд кВт/ч, что на 1,3% больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Это обусловлено снижением количества находящихся в ремонте и холодном резерве энергоблоков станций.

По распоряжению Амана Тулеева созданы областные комиссии по проверке готовности субъектов энергетики к работе в осенне-зимний период 2017—2018 годов.

В комиссии вошли представители Ростехнадзора, МЧС, региональных и муниципальных органов власти, энергопредприятий. С 1 октября по 1 ноября комиссии проверили готовность 11 предприятий энергетического комплекса (четыре станции и семь сетевых предприятий).

По результатам проверок все предприятия энергетики получили паспорта готовности.

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Сезон пиковых нагрузок на объектах энерго- и теплоснабжения области начался 15 ноября и продлится до середины марта 2018 года.

 

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