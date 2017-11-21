Кемеровчанин лишился денег, оформляя полис ОСАГО в интернете

Полицейские устанавливают личность мошенника, обманувшего 45-летнего кемеровчанина при оформлении полиса ОСАГО через сайт, который оказался «клоном» интернет-страницы известной страховой компании.

Как сообщает пресс-служба областного ГУ МВД, потерпевший решил в интернете оформить страховой полис на автомобиль. Мужчина составил запрос в поисковой строке и зашёл на сайт eosagorgs.ru, который показался ему схожим со страницей известной страховой компании.

Во всплывающем окне он ввёл свои личные данные и номер карты с PIN-кодом, откуда следовало перечислить деньги для оплаты полиса. Сразу после этого ему пришло SMS, что его банковская карта подключена к мобильному банку, а все находившееся на ней деньги списаны.

Сотрудники полиции проводят комплекс оперативно-розыскных мероприятий, чтобы установить личности аферистов и задержать их. Возбуждено уголовное дело по статье «мошенничество с причинением значительного ущерба», максимальные санкции которой предусматривают до пяти лет лишения свободы.

Правоохранители уже выяснили, что потерпевший попал на так называемый сайт-клон, адрес которого только одной буквой отличался от сайта популярной страховой компании.

Как пояснили в полиции, с 2017 года любой автовладелец может оформить электронный полис ОСАГО. Такую услугу обязаны предоставлять все компании, занимающиеся обязательным автострахованием.

«Полный перечень этих организаций содержится на сайте Российского Союза Автостраховщиков. Там же приведены адреса официальных сайтов страховых компаний. Чтобы не столкнуться с «клонами» в интернете, можно перейти по ссылке непосредственно с данного ресурса», — отметили в ведомстве.