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В Кемерове начали строительство школы в Рудничном районе

Опубликовано , 68 просмотров
Автор текста Кирилл Чащин, КП в Кузбассе

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Фото © c.sibdepo.ru

Новое здание будет рядом со школой № 36

В Рудничном районе Кемерова рабочие преступили к строительству новой школы на 1050 мест. Здание учебного заведения появится рядом со школой №36.

Как сообщили в администрации города, сейчас на площадке работает строительная техника, стройплощадка огорожена.

«Для учителей и учеников школы № 36 разработаны безопасные пути следования – на въезде на стройплощадку работает регулировщик, отслеживающий движение большегрузных машин», – отметили в мэрии.

Новая школа будет иметь доступ к стадиону школы №36. Для обеспечения безопасности часть беговой дорожки, находящейся в зоне строительства, отгородили бетонными блоками. По завершению работ подрядчик восстановит беговую дорожку.

Напомним, на строительство четырехэтажного здания школы с двумя бассейнами будет направлено более 1,179 миллиарда рублей.

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Новое здание будет рядом со школой № 36

 

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