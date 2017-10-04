В Кемерове начали строительство школы в Рудничном районе

Новое здание будет рядом со школой № 36

В Рудничном районе Кемерова рабочие преступили к строительству новой школы на 1050 мест. Здание учебного заведения появится рядом со школой №36.

Как сообщили в администрации города, сейчас на площадке работает строительная техника, стройплощадка огорожена.

«Для учителей и учеников школы № 36 разработаны безопасные пути следования – на въезде на стройплощадку работает регулировщик, отслеживающий движение большегрузных машин», – отметили в мэрии.

Новая школа будет иметь доступ к стадиону школы №36. Для обеспечения безопасности часть беговой дорожки, находящейся в зоне строительства, отгородили бетонными блоками. По завершению работ подрядчик восстановит беговую дорожку.

Напомним, на строительство четырехэтажного здания школы с двумя бассейнами будет направлено более 1,179 миллиарда рублей.