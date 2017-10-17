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Владельца сети «Ваш Гастрономыч» привлекли к ответственности на 41 млн рублей

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Автор текста Алла Мождженская, Сибдепо

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Фото © allufa.ru

Из этой суммы только 36,45 млн руб. приходится на взыскание убытков.

Арбитражный суд Кемеровской области частично удовлетворил заявление о взыскании долгов в размере 41 млн рублей с новокузнецкого бизнесмена Андрея Кузьменко. В документе указывалось, что он не обеспечил сохранность имущества компании «Биг Хоом» (с 2002 года развивала сеть супермаркетов «Ваш Гастрономыч») и утаил наличие у неё дебиторской задолженности.

Сумма в 41 млн складывается из двух частей: долги в размере 4,86 млн руб. по субсидированной ответственности и 36,45 млн руб. – по взысканию убытков. Изначально с экс-руководителя сети требовали 386,9 млн руб., сообщает «Коммерсант-Сибирь».

В зале суда Кузьменко напомнил, что являлся только номинальным собственником и директором, и не несёт финансовые обязательства компании. По его словам, все претензии по выплате долгов «Гастрономыча» должны быть предъявлены Ивану Шипенкову и Андрею Александрову.

Напомним, компания «Биг Хоом» была признана банкротом в ноябре 2015 года.

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Из этой суммы только 36,45 млн руб. приходится на взыскание убытков.

 

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