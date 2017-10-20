В августе средняя зарплата в Кузбассе превысила 32 тысячи рублей

За месяц в регионе средний уровень оплаты труда вырос на 3,2 %.

В августе 2017 года средняя зарплата в Кузбассе составила 32 344 руб. По сравнению с июлем она выросла на 3,2 %. Такие данные опубликовал Кемеровостат.

Абсолютным лидером, где зафиксировали самый высокий уровень оплаты труда, стала сфера «Добыча угля». Занятые в ней в среднем зарабатывали 58 105 руб. (+16,1 % за месяц). Неплохо получали и те, кто занимался научными исследованиями и разработками – 48 779 руб. Правда, за месяц зарплата в этой сфере уменьшилась на 12,5 %. Замкнула топ-3 «Деятельность финансовая и страховая» с показателем 46 517 руб. (-4,4 %).

Самый низкий уровень оплаты труда, зато стабильный, был в «Производстве мебели» – 11 441 руб. (0 %). В «Производстве кожи и изделий из кожи» в среднем зарабатывали 12 738 руб. (0 %), а в «Полиграфической деятельности и копировании носителей информации» – 13 135 руб. (15,8 %).

С января по август средняя зарплата в области составила 31 964 руб. За год она увеличилась на 7,7 %.