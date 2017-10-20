За нарушение антитабачного закона продавцов оштрафовали на 1,9 миллиона

За девять месяцев 2017 года в Кузбассе привлекли к ответственности 126 должностных, юридических лиц, индивидуальных предпринимателей и граждан, занятых реализацией табачной продукции. За нарушение антитабачного законодательства их оштрафовали на общую сумму 1,925 миллиона рублей.

Всего было проверено 149 предприятий, сообщили в Управлении Роспотребнадзора по Кемеровской области. В 57,05% случаев были выявлены различные нарушения. В основном нарушения коснулись: требований к знаку о запрете курения, запрета курения на отдельных территориях, выкладки и демонстрации табачных изделий при продаже, реализации табачных изделий по цене выше максимальной розничной, а также продажи их на расстоянии меньше 100 метров от образовательного учреждения.