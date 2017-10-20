Газеты и интернет
Радио
7°C, облачно
Войти на сайт

За нарушение антитабачного закона продавцов оштрафовали на 1,9 миллиона

Опубликовано , 72 просмотра
Автор текста Кристина Фёдорова , Газета Кемерова

Последние новости:

Фото © spectatorau.imgix.net

За девять месяцев 2017 года в Кузбассе привлекли к ответственности 126 должностных, юридических лиц, индивидуальных предпринимателей и граждан, занятых реализацией табачной продукции. За нарушение антитабачного законодательства их оштрафовали на общую сумму 1,925 миллиона рублей.

Всего было проверено 149 предприятий, сообщили в Управлении Роспотребнадзора по Кемеровской области. В 57,05% случаев были выявлены различные нарушения. В основном нарушения коснулись: требований к знаку о запрете курения, запрета курения на отдельных территориях, выкладки и демонстрации табачных изделий при продаже, реализации табачных изделий по цене выше максимальной розничной, а также продажи их на расстоянии меньше 100 метров от образовательного учреждения.

Вы можете оставить комментарий к этому материалуhttps://mediakuzbass.ru/news/92793.html

https://spectatorau.imgix.net/content/uploads/2017/07/GettyImages-82118125.jpg?auto=compress,enhance,format&crop=faces,entropy,edges&fit=crop&w=1024&h=670

За девять месяцев 2017 года в Кузбассе привлекли к ответственности 126 должностных, юридических лиц, индивидуальных предпринимателей и граждан, занятых реализацией табачной продукции. За нарушение антитабачного законодательства их оштрафовали на общую сумму 1,925 миллиона рублей.

 

Яндекс.Новости

Газета Кемерова
Газета Кемерова

Бывшая жена не дала кузбассовцу выспаться и отправила его под суд

VSЁ42
VSЁ42

Трое киселевчан украли с предприятия деталь стоимостью 600 000 рублей

Газета Кемерова
Газета Кемерова

В Кемерове наказали проехавшего на красный сигнал водителя маршрутки

VSЁ42
VSЁ42

Кузбасский предприниматель уклонился от налогов на 3.6 млн рублей

rostovdrive.ru
rostovdrive.ru

39-летний пьяный кузбассовец метнул нож в полицейского

Газета Кемерова
Газета Кемерова

В Новокузнецке отремонтировали 32 опасных балкона

Экономика

Возрастная
категория сайта

По вопросам размещения рекламы на сайте «МедиаКузбасс» обращайтесь по тел. (3842) 35-00-85 или пишите на sales@mediakuzbass.ru

Сообщения и комментарии читателей сайта размещаются без предварительного редактирования. Редакция оставляет за собой право удалить их с сайта или отредактировать, если указанные сообщения и комментарии являются злоупотреблением свободой массовой информации или нарушением иных требований закона.
Создание и продвижение сайта
© 2012—2017
Рейтинг@Mail.ru

Сообщить об опечатке

Текст, который будет отправлен нашим редакторам:

powered by Mistape
Отправить