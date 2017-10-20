В Кемерове у строительной фирмы арестовали тротуарную плитку за долги по налогам

Предварительная стоимость имущества составила 300 тысяч рублей.

У кемеровской компании судебные приставы арестовали тротуарную плитку за долги по налогам. Задолженность строительной фирмы составляет 2,3 млн рублей.

«Для дальнейшего погашения долга у компании может быть арестована техника», – рассказали Сибдепо в пресс-службе УФССП России по Кемеровской области.

Предварительная стоимость имущества составила 300 тысяч рублей. Строительные материалы были оставлены должнику на ответственное хранение.

Теперь у организации есть 10 дней, чтобы оплатить всю сумму долга. Иначе плитку передадут торгующей компании для дальнейшей реализации в счёт погашения задолженности.