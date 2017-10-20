В Кемерове у строительной фирмы арестовали тротуарную плитку за долги по налогам

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Предварительная стоимость имущества составила 300 тысяч рублей.
У кемеровской компании судебные приставы арестовали тротуарную плитку за долги по налогам. Задолженность строительной фирмы составляет 2,3 млн рублей.Предварительная стоимость имущества составила 300 тысяч рублей. Строительные материалы были оставлены должнику на ответственное хранение.
«Для дальнейшего погашения долга у компании может быть арестована техника», – рассказали Сибдепо в пресс-службе УФССП России по Кемеровской области.
Теперь у организации есть 10 дней, чтобы оплатить всю сумму долга. Иначе плитку передадут торгующей компании для дальнейшей реализации в счёт погашения задолженности.
Предварительная стоимость имущества составила 300 тысяч рублей.