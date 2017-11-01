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Жильё в Кемерове признали самым доступным в Сибири

Опубликовано , 75 просмотров
Автор текста Александра Орешина

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Фото © sds-finance.ru

Кемерово стал лидером среди крупнейших городов Сибири по доступности цен на квартиры к уровню средних заработных плат.

Аналитики портала для поиска и выбора жилья в регионах России N1.RU подсчитали, в каких городах Западной Сибири жильё наиболее доступно для жителей. В расчётах эксперты опирались на данные Росстата по средней зарплате в регионах, а также на средние цены на рынке вторичного жилья собственной базы недвижимости.

По подсчётам аналитиков, на покупку собственной однокомнатной квартиры жителям Кемерова со средним в регионе доходом понадобится 3,5 года, а на «двушку» — 6 лет. Это минимальный срок среди семи сибирских городов.

На втором месте — томичи. На однокомнатную у них уйдёт на два месяца больше, а на двухкомнатную — на четыре месяца меньше, чем у кемеровчан. Замыкает тройку лидеров Красноярск, где жителю понадобится 48 средних зарплат на обычную однокомнатную квартиру и 68 на «двушку».

«Несмотря на то, что доходы на семью и выбранное жильё, чаще всего отличаются от среднестатистических, приведённые расчёты отражают доступность жилья в массовом сегменте. Нередко семьи со средними доходами, не имеющие собственного жилья, откладывают или тратят зарплату одного из супругов на квартиру, поэтому могут ориентироваться на эти расчёты», — пояснила руководитель пресс-службы сайта N1.RU Анастасия Гринёва.

Самое недоступное жильё для жителей со средними заработками оказалось в Барнауле.

Здесь жителям нужно копить на однокомнатную квартиру дольше всех остальных — пять лет и девять месяцев, так как средняя зарплата жителей этого региона одна из самых низких в Сибири.

N1.RU — современная платформа для поиска и выбора жилья в России. Одно из направлений деятельности — исследование рынка недвижимости и подготовка аналитических данных. На текущий момент в базе проекта около 400 тыс. предложений о продаже и аренде недвижимости в регионах страны.

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Кемерово стал лидером среди крупнейших городов Сибири по доступности цен на квартиры к уровню средних заработных плат.

 

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