За десять месяцев 2017 года кузбасские горняки добыли свыше 200 млн тонн угля

По уточненным данным областного департамента угольной промышленности, за январь—октябрь угольщики добыли 201,3 млн тонн угля. Это превышает показатели аналогичного периода 2016 года на 13,3 млн тонн или на 7,1 % (было 188 млн тонн). Из них открытым способом добыто около 129 млн тонн угля, подземным — 72,3 млн тонн угля.

Углей коксующихся марок с начала 2017 года горняки Кузбасса добыли 54 млн тонн (это больше на 0,1 млн тонн или на 0,2 % по сравнению с 10 месяцами прошлого года), энергетических марок — 147,3 млн тонн (увеличение к показателю соответствующего периода прошлого года на 13,2 млн тонн или на 9,8 %), — сообщает пресс-служба администрации Кемеровской области.

В том числе в октябре на угольных предприятиях Кемеровской области добыто 20,9 млн тонн «черного золота», что на 1 млн тонн или на 5% больше, чем в этом же месяце прошлого года. Углей коксующихся марок за октябрь добыто 6,1 млн тонн, энергетических марок — 14,8 млн тонн.

С приростом к 10 месяцам 2016 года сработали ООО «Разрез Кийзасский» (больше на 2,3 млн тонн угля), ЗАО «Стройсервис» (1,7 млн тонн), ОАО «Угольная компания «Кузбассразрезуголь» (1,7 млн тонн), ООО «Распадская угольная компания» (1,2 млн тонн).

С начала 2017 года на обогатительных фабриках Кузбасса переработано 104,9 млн тонн угля. Получено 62,7 млн тонн угольного концентрата.

Общая переработка на предприятиях угольной отрасли Кузбасса (включая собственно обогатительные производства и дробильно-сортировочные установки) с начала текущего года составила 135 млн тонн. Доля перерабатываемого угля (от добычи) при этом достигла 67%. Лидирующее место по переработке за 10 месяцев занимают ОАО «СУЭК-Кузбасс» (плюс 2,3 млн тонн к 2016 году), АО «ТопПром» (2 млн тонн), ЗАО «Стройсервис» (0,6 млн тонн ), ОАО «УК «Кузбассразрезуголь» (0,3 млн тонн).

В октябре достигнут рекордный уровень экспорта кузбасского угля – 12,496 млн тонн. Всего за 10 месяцев 2017 года экспортировано 116,8 млн тонн (плюс 14,5 млн тонн к уровню 2016-го).

На складах угольных предприятий остается около 16,3 млн тонн угля.