Минстрой прогнозирует рост цен на жильё из-за отмены долевого строительства

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Специалисты Минстроя посчитали, каким образом изменятся цены на жильё в новостройках в случае отмены долевого строительства и перехода к проектному банковскому финансированию. Это приведёт к росту цен в среднем на семь–восемь процентов.
Такие цифры привёл замглавы ведомства Никита Стасишин по окончании «круглого стола» в Госдуме. Он пояснил, что многое будет зависеть от предложений банков.
Стасишин добавил, что вопрос отмены долевого строительства сейчас весьма острый для Минстроя, поскольку нужно увеличивать объёмы и качество жилья, но при этом делать его доступным не только за счёт ипотечных ставок, цитирует «Российская газета».
Как писала «Газета Кемерова», с инициативой об отмене долевого строительства выступил президент России Владимир Путин.
Специалисты Минстроя посчитали, каким образом изменятся цены на жильё в новостройках в случае отмены долевого строительства и перехода к проектному банковскому финансированию. Это приведёт к росту цен в среднем на семь–восемь процентов.