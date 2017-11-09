Детский обучающий спектакль «Теремок на коммунальный лад» покажут в Кемерове

Представление организовала «Школа грамотного потребителя» — проект, который в Кузбассе координирует департамент жилищно-коммунального и дорожного комплекса.

Как сообщили в ведомстве, спектакль состоится сегодня в актовом зале школы №91, его посмотрят 80 учеников.

«Задача мероприятия — в игровой форме научить детей простым правилам пользования общедомовым имуществом, бережному отношению к коммунальным ресурсам», — пояснили в департаменте.

В сказке на новый лад рассказывается, как разные звери, проживая в одном большом теремке, сталкиваются с различными жилищно-бытовыми вопросами и ищут их решение.

«Есть и недобросовестные звери, которые не берегут общее имущество, досаждают плохим поведением соседям и наглядно показывают, как вести себя нельзя», — отметили в ведомстве.

Актёрами спектакля станут девять молодых активных сотрудников ХК «СДС-Энерго», «ЭСКК» и общественников Кемерова.