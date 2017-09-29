Кузбасс обогнал пять регионов СФО по уровню средней зарплаты

По итогам января – июля регион остался на седьмой позиции с показателем в 31 963 рубля

В январе – июле 2017 года среднемесячная начисленная зарплата в Кузбассе составила 31 963 рубля. С таким показателем область осталась, как и ранее, на седьмой позиции среди регионов Сибирского федерального округа. Такие данные опубликовал Новосибирскстат.

Больше всего в СФО зарабатывали жители Красноярского края – 39 868 рублей. При этом самую низкую зарплату эксперты зафиксировали в Алтайском крае – 21 837 рублей.

Ранее Сибдепо сообщал, что за год в Кузбассе средняя зарплата выросла на 7,6%. По итогам семи месяцев 2017 года в регионе больше всего получали сотрудники сферы «Научные исследования и разработки» – 53 637 руб.