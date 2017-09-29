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После сбора урожая в Кузбассе открылся сезон продуктовых ярмарок

Опубликовано , 75 просмотров
Автор текста Анна Виноградова

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Фото © kemoblast.ru

Свежие овощи, саженцы и продукция для консервирования пользовались особым спросом на ярмарках в семи городах области.

Сельхозярмарки, приуроченные к Дню уважения старшего поколения, прошли в Кемерове, Новокузнецке, Белове, Прокопьевске, Киселёвске, Анжеро-Судженске, Междуреченске, сообщает пресс-служба обладминистрации.

Предприятия всех форм собственности, организации потребительской кооперации, предприятия пищевой и перерабатывающей промышленности представили свою продукцию по сниженным ценам.

Для садоводов и огородников было организовано 235 торговых мест, где они смогли реализовать излишек урожая с собственных участков. Ещё 100 торговых точек заняли пчеловоды.

В семи городах кузбассовцы приобрели свежие продукты питания, предметы для дома, мебель и инвентарь для дачи, теплые вещи. Посетители запаслись свежими овощами на зиму, купили все необходимо для консервирования.

В Кемерове работали 39 точек по продаже разного вида мяса, предприятия привезли 2 тыс. кг овощей и 1 тыс. кг живой рыбы.

Кемеровская инкубаторная станция продавала яйцо перепелиное, Промышленновский сельхозпотребкооператив – мясо кролика. Кемеровчане покупали саженцы яблонь, малины, смородины, винограда, жимолости, крыжовника.

В департаменте социальной защиты населения сообщили, что в ярмарке в семи городах приняли участие более 250 маломобильных граждан, воспользовавшись услугами социального такси, транспортом учреждений и помощью соцработников. Они приобрели товаров на общую сумму более 128 тыс. рублей.

В ходе ярмарок работали передвижные офисы «Мобильная социальная помощь», где консультации проводили специалисты центров социального обслуживания населения, центров помощи семье и детям, отделов социальных выплат и льгот.

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Свежие овощи, саженцы и продукция для консервирования пользовались особым спросом на ярмарках в семи городах области.

 

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