Ко Дню пожилых людей в Кемерове провели ярмарку вакансий

Более 800 человек посетили многопрофильную ярмарку вакансий, которая прошла накануне Международного дня пожилых людей в центре занятости населения города Кемерово.

Всё больше граждан пенсионного и предпенсионного возраста, предпочитающих заслуженному отдыху трудовую деятельность, обращаются в службу занятости за подбором подходящих вариантов трудоустройства.

Для них перед празднованием Дня пожилого человека центр занятости города организовал многопрофильную ярмарку вакансий, сообщили «МедиаКузбассу» в областном департаменте труда и занятости населения.

Более полусотни предприятий и организаций города и Кемеровского района предложили 780 вакантных рабочих мест. Кроме того, соискатели оценили более 8 тыс. рабочих мест в электронном банке вакансий центра занятости.

Также свободные места для трудоустройства перечислены в банке иногородних вакансий за пределами Кузбасса (в Томской, Иркутской, Новосибирской областях и Хабаровском крае) и на всероссийском портале «Работа в России». Состоялось видео-собеседование соискателей с работодателями города Санкт-Петербурга.

«Ярмарку вакансий посетили более 800 человек, из которых 368 человек состоит на учёте в центре занятости населения. Собеседование с работодателями прошли 628 соискателей. Для принятия окончательного решения о трудоустройстве в организации приглашены 273 ищущих работу граждан, в том числе: 160 женщин, 37 граждан пенсионного возраста и два инвалида», — уточнили в департаменте.

Специалисты центра занятости провели индивидуальные консультации, познакомили посетителей с госуслугами, в том числе по организации профессионального обучения, временных и общественных работ, содействия в предпринимательской деятельности, по профессиональной ориентации и психологической поддержке.