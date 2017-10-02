Газеты и интернет
Радио
3°C, облачно
Войти на сайт

Ко Дню пожилых людей в Кемерове провели ярмарку вакансий

Опубликовано , 63 просмотра
Автор текста Денис Васильев

Последние новости:

Фото © 24.kz

Более 800 человек посетили многопрофильную ярмарку вакансий, которая прошла накануне Международного дня пожилых людей в центре занятости населения города Кемерово.

Всё больше граждан пенсионного и предпенсионного возраста, предпочитающих заслуженному отдыху трудовую деятельность, обращаются в службу занятости за подбором подходящих вариантов трудоустройства.

Для них перед празднованием Дня пожилого человека центр занятости города организовал многопрофильную ярмарку вакансий, сообщили «МедиаКузбассу» в областном департаменте труда и занятости населения.

Более полусотни предприятий и организаций города и Кемеровского района предложили 780 вакантных рабочих мест. Кроме того, соискатели оценили более 8 тыс. рабочих мест в электронном банке вакансий центра занятости.

Также свободные места для трудоустройства перечислены в банке иногородних вакансий за пределами Кузбасса (в Томской, Иркутской, Новосибирской областях и Хабаровском крае) и на всероссийском портале «Работа в России». Состоялось видео-собеседование соискателей с работодателями города Санкт-Петербурга.

«Ярмарку вакансий посетили более 800 человек, из которых 368 человек состоит на учёте в центре занятости населения. Собеседование с работодателями прошли 628 соискателей. Для принятия окончательного решения о трудоустройстве в организации приглашены 273 ищущих работу граждан, в том числе: 160 женщин, 37 граждан пенсионного возраста и два инвалида», — уточнили в департаменте.

Специалисты центра занятости провели индивидуальные консультации, познакомили посетителей с госуслугами, в том числе по организации профессионального обучения, временных и общественных работ, содействия в предпринимательской деятельности, по профессиональной ориентации и психологической поддержке.

Вы можете оставить комментарий к этому материалуhttps://mediakuzbass.ru/news/ekonomika/92307.html

http://24.kz/media/k2/items/cache/0284dc0143149e3f08702186196fb038_XL.jpg

Более 800 человек посетили многопрофильную ярмарку вакансий, которая прошла накануне Международного дня пожилых людей в центре занятости населения города Кемерово.

 

Яндекс.Новости

news.newnn.ru
news.newnn.ru

Новокузнечанин убил мужчину и поджёг автомобиль

Газета Кемерова
Газета Кемерова

В Кузбассе частная фирма незаконно экзаменовала мигрантов

rostovdrive.ru
rostovdrive.ru

Кузбассовец избил 10-летнего мальчика ради мобильного телефона

Газета Кемерова
Газета Кемерова

В Новокузнецке подорожали яйца, но упали в цене гречка и сахар

Газета Кемерова
Газета Кемерова

В Кузбассе бывшие сотрудники МВД присвоили крупную сумму денег

Сибдепо
Сибдепо

Сотрудник Кемеровской ТЭЦ получил ожоги из-за хлопка угольной пыли

Экономика

Октябрь 2017 г.
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
 1
2
3
45678
9101112131415
16171819202122
23242526272829
3031  
Возрастная
категория сайта

По вопросам размещения рекламы на сайте «МедиаКузбасс» обращайтесь по тел. (3842) 35-00-85 или пишите на sales@mediakuzbass.ru

Сообщения и комментарии читателей сайта размещаются без предварительного редактирования. Редакция оставляет за собой право удалить их с сайта или отредактировать, если указанные сообщения и комментарии являются злоупотреблением свободой массовой информации или нарушением иных требований закона.
Создание и продвижение сайта
© 2012—2017
Рейтинг@Mail.ru

Сообщить об опечатке

Текст, который будет отправлен нашим редакторам:

powered by Mistape
Отправить