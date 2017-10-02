На шахте Ялевского досрочно выполнили годовой план добычи угля

Горняки шахты имени Ялевского в Прокопьевском районе выдали на-гора 8,3 млн тонн угля, выполнив план добычи на этот год за девять месяцев.

Бригада Евгения Косьмина добыла 5,307 млн тонн, бригада Анатолия Кайгородова — 2,667 млн тонн угля, проходческие коллективы предприятия попутно добыли 333 тыс. тонн.

Как сообщает пресс-служба обладминистрации, коллективу предприятия принадлежат несколько российских рекордов угледобычи.

Так, в мае и июле бригада Героя Кузбасса Евгения Косьмина дважды обновляла российский рекорд месячной добычи, выдав на-гора, соответственно, 1,407 млн тонн и 1,567 млн тонн. Это лучший показатель и для мировой угольной отрасли.

17 августа очистной коллектив под руководством Косьмина добыл пятимиллионную тонну угля. Тогда коллектив превзошёл собственный российский рекорд годовой добычи — 4,81 млн тонн.

Все достижения установлены в самой длинной в отечественной угольной отрасли лаве №5003 (длина забойной части — 400 метров), введённой в эксплуатацию в апреле 2017 года.

Шахта им. Ялевского входит в состав АО «СУЭК-Кузбасс», одна из самых производительных и перспективных в угольной отрасли. Промышленные запасы угля энергетических марок превышают 380 млн тонн. Проектная мощность позволяет добывать до 10 млн тонн в год.

«Шахта оснащена современная очистной и проходческой техникой, новейшими системами промышленной безопасности с максимальной автоматизацией технологических процессов. За пять лет суммарный объём инвестиций компании в развитие предприятия составил 10 млрд рублей», — уточнили в пресс-службе.