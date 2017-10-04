Тыквенный хлеб из Кузбасса получил гран-при конкурса хлебопёков Сибири

Хлеб «Тыквенное чудо» кузбасских производителей получил высокую оценку на конкурсе сибирских хлебопёков.

Отборочный этап XVII Кубка России по хлебопечению в Сибирском федеральном округе – межрегиональный конкурс по хлебопечению «Лучший хлеб Сибири» прошёл в Барнауле.

В состязаниях приняли участие 11 команд из Алтайского края, Томской, Новосибирской, Кемеровской областей, Бурятии, учащиеся колледжей Барнаула и Бийска.

Кемеровскую область представляли пекари ООО «ИмперияМОКС» из Кемерова, сообщает пресс-служба обладминистрации.

Участники пекли хлеб из пшеничной муки, из смеси ржаной и пшеничной муки, сдобные и слоеные хлебобулочные изделия, а также, оформляли декоративную экспозицию на тему «Хлеб. Экология. +100 к здоровью» и рабочее место в номинации «Витрина».

По итогам конкурсных испытаний пекари ООО «ИмперияМОКС» заняли III место. Они удостоены специального приза конкурса – сертификата на поездку в Германию для прохождения мастер-класса на базе концерна «ИРЕКС».

Кроме того, оригинальный хлеб от кемеровской команды «Тыквенное чудо» получил гран-при межрегионального состязания.

В составе оригинального хлеба — 20 компонентов натуральных продуктов, в том числе шесть видов муки, мёд, тыква.

«Сложное многокомпонентное изделие в виде тыквы разработали начальник лаборатории предприятия Виталий Кандабаев и технологи Ольга Гималдинова, Светлана Гарифуллина, Марина Шитова. На конкурсе «Тыквенное чудо» испекла тестовод Екатерина Краснобрыжая», — рассказали в обладминистрации.

По данным областного департамента сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности, в Кузбассе работают 272 хлебобулочных предприятия, выпекающие хлеб и хлебобулочные изделия. Средний объём годового производства составляет около 120 тыс. тонн.