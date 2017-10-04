Газеты и интернет
Радио
5°C, облачно
Войти на сайт

Тыквенный хлеб из Кузбасса получил гран-при конкурса хлебопёков Сибири

Опубликовано , 77 просмотров
Автор текста Анна Виноградова

Последние новости:

Фото © kemoblast.ru

Хлеб «Тыквенное чудо» кузбасских производителей получил высокую оценку на конкурсе сибирских хлебопёков.

Отборочный этап XVII Кубка России по хлебопечению в Сибирском федеральном округе – межрегиональный конкурс по хлебопечению «Лучший хлеб Сибири» прошёл в Барнауле.

В состязаниях приняли участие 11 команд из Алтайского края, Томской, Новосибирской, Кемеровской областей, Бурятии, учащиеся колледжей Барнаула и Бийска.

Кемеровскую область представляли пекари ООО «ИмперияМОКС» из Кемерова, сообщает пресс-служба обладминистрации.

Участники пекли хлеб из пшеничной муки, из смеси ржаной и пшеничной муки, сдобные и слоеные хлебобулочные изделия, а также, оформляли декоративную экспозицию на тему «Хлеб. Экология. +100 к здоровью» и рабочее место в номинации «Витрина».

По итогам конкурсных испытаний пекари ООО «ИмперияМОКС» заняли III место. Они удостоены специального приза конкурса – сертификата на поездку в Германию для прохождения мастер-класса на базе концерна «ИРЕКС».

Кроме того, оригинальный хлеб от кемеровской команды «Тыквенное чудо» получил гран-при межрегионального состязания.

В составе оригинального хлеба — 20 компонентов натуральных продуктов, в том числе шесть видов муки, мёд, тыква.

«Сложное многокомпонентное изделие в виде тыквы разработали начальник лаборатории предприятия Виталий Кандабаев и технологи Ольга Гималдинова, Светлана Гарифуллина, Марина Шитова. На конкурсе «Тыквенное чудо» испекла тестовод Екатерина Краснобрыжая», — рассказали в обладминистрации.

По данным областного департамента сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности, в Кузбассе работают 272 хлебобулочных предприятия, выпекающие хлеб и хлебобулочные изделия. Средний объём годового производства составляет около 120 тыс. тонн.

Вы можете оставить комментарий к этому материалуhttps://mediakuzbass.ru/news/ekonomika/92397.html

http://kemoblast.ru/uploads/2017/10/Hlebopeki-1024x768.jpg

Хлеб «Тыквенное чудо» кузбасских производителей получил высокую оценку на конкурсе сибирских хлебопёков.

 

Яндекс.Новости

КП в Кузбассе
КП в Кузбассе

В кемеровскую Лесную Поляну провели два газопровода

rostovdrive.ru
rostovdrive.ru

Водитель переехал пешехода и скрылся с места ДТП в Прокопьевске

mk-kuzbass.ru
mk-kuzbass.ru

Кемеровский аэропорт возобновляет рейсы в Индию и Вьетнам

КП в Кузбассе
КП в Кузбассе

В Юрге пьяный работник СТО угнал автомобиль клиентки

Газета Кемерова
Газета Кемерова

Назначен новый главврач Кемеровской областной больницы

VSЁ42
VSЁ42

Соцсети: мать маньяка Спесивцева просит милостыню в Осинниках

Экономика

Октябрь 2017 г.
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
 1
23
4
5678
9101112131415
16171819202122
23242526272829
3031  
Возрастная
категория сайта

По вопросам размещения рекламы на сайте «МедиаКузбасс» обращайтесь по тел. (3842) 35-00-85 или пишите на sales@mediakuzbass.ru

Сообщения и комментарии читателей сайта размещаются без предварительного редактирования. Редакция оставляет за собой право удалить их с сайта или отредактировать, если указанные сообщения и комментарии являются злоупотреблением свободой массовой информации или нарушением иных требований закона.
Создание и продвижение сайта
© 2012—2017
Рейтинг@Mail.ru

Сообщить об опечатке

Текст, который будет отправлен нашим редакторам:

powered by Mistape
Отправить