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Владимир Путин вспомнил про уголь в разговоре об электромобилях

Опубликовано , 90 просмотров
Автор текста Илона Троицкая

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Фото © static.kremlin.ru

Президент России Владимир Путин принял участие в пленарном заседании форума «Российская энергетическая неделя-2017». В разговоре о преимуществах электромобилей Путин отметил, что необходимое для их зарядки электричество все равно берется из первичного источника.

«Сегодня в мире первичным источником является даже не нефть, а уголь. Конечно, надо двигаться к тому, что возобновляемые источники энергии выходили на первое место в системе генерации, но это будет не раньше, чем на рубеже после 30 лет, и пока мы не знаем, как это будет», — сказал Владимир Путин.

Интерфакс приводит цитату российского президента, в которой он отмечает развитие технологий использования угля и нефти.

«Эксперты […] говорят, что энергобаланс все-таки будет сохраняться, сегодняшний энергобаланс в основном. В этой связи хотел бы отметить, что такой вид топлива, как газомоторное топливо, на наш взгляд, является гораздо более высокоэкологичном в конечном итоге, чем электромобили», — сказал Владимир Путин.

На предложение сесть за руль автомобиля Tesla президент ответил, что ездил на электромобилях российского и зарубежного производства и ценит их: «Мне нравятся эти машины […] современные, приемистые, юркие, быстрые, эффективные».

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Президент России Владимир Путин принял участие в пленарном заседании форума «Российская энергетическая неделя-2017». 

 

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