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Концерн «Shell» планирует открыть свою автозаправку в Кемерове

Опубликовано , 70 просмотров
Автор текста Виктория Котова, Газета Кемерова

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Фото © shell.com.ru

Нидерландско-британская нефтегазовая компания «Shell» планирует до конца 2017 года открыть 30 автозаправочных станций в России.

Одна из них, предположительно, появится в Кемерове.

В настоящее время в России работают 233 заправки данной сети.

Новые АЗС планируют открыть как в регионах присутствия, так и в новых для концерна — в Сибири и на Урале.

Например, уже принято решение по открытию заправок в Кемерове и Новосибирске, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на директора по развитию и оперативному управлению сети АЗС «Shell» в России Виталия Маслова.

Сейчас сеть АЗС «Shell» работает в Ленинградской, Московской области, Вологодской, Липецкой, Тверской, Тульской, Ростовской и Ярославской областях, в Татарстане и других регионах.

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http://www.shell.com.ru/motorists/inside-our-stations/gas-station-shell-in-the-south-of-russia/_jcr_content/pagePromo/image.img.800.jpeg/1470914217943/shell-fuel-station-fueling-nozzles.jpeg

Нидерландско-британская нефтегазовая компания «Shell» планирует до конца 2017 года открыть 30 автозаправочных станций в России.

 

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