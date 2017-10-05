Концерн «Shell» планирует открыть свою автозаправку в Кемерове

Нидерландско-британская нефтегазовая компания «Shell» планирует до конца 2017 года открыть 30 автозаправочных станций в России.

Одна из них, предположительно, появится в Кемерове.

В настоящее время в России работают 233 заправки данной сети.

Новые АЗС планируют открыть как в регионах присутствия, так и в новых для концерна — в Сибири и на Урале.

Например, уже принято решение по открытию заправок в Кемерове и Новосибирске, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на директора по развитию и оперативному управлению сети АЗС «Shell» в России Виталия Маслова.

Сейчас сеть АЗС «Shell» работает в Ленинградской, Московской области, Вологодской, Липецкой, Тверской, Тульской, Ростовской и Ярославской областях, в Татарстане и других регионах.