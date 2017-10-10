Ярмарка «Ешь, пей – своё!» открылась на Южном в Кемерове

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Тридцать кузбасских предпринимателей предложили свою продукцию горожанам на ярмарке «Ешь, пей – своё!».
Сельскохозяйственная ярмарка на бульваре Патриотов вновь начала свою работу.
Как сообщает пресс-служба мэрии областного центра, её посетителям предлагают широкий ассортимент молочной продукции от производителей Кемерова, Промышленновского, Топкинского районов.
Свежее мясо по сниженным ценам представят фермеры.
«Кемеровчан порадует большое разнообразие колбасной продукции, хлебобулочные и кондитерские изделия, мёд, папоротник, ягоды, грибы, кедровые орехи и многое другое», — уточнили в мэрии.
Режим работы ярмарки: еженедельно по пятницам и субботам с 9:00 до 16:00.
Тридцать кузбасских предпринимателей предложили свою продукцию горожанам на ярмарке «Ешь, пей – своё!».