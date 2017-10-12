Руководство фирмы ответит за многомиллионные махинации с налогами

Следственное управление СК РФ по Кемеровской области возбудило уголовное дело по факту неисполнения обязанностей налогового агента руководством коммерческого предприятия по разработке угольных запасов.

Как сообщает пресс-служба ведомства, речь идёт о статье «сокрытие денежных средств либо имущества организации, за счёт которых должно быть произведено взыскание недоимки по налогам, сборам, страховым взносам, в особо крупном размере».

«С апреля 2016-го по июнь 2017 года руководство предприятия, зная о наличии недоимки по налогам, сборам и о том, что по их расчётным счетам налоговым органом были приостановлены расходные операции в форме выставленных поручений на списание и перечисление денежных средств на сумму более 43 миллионов рублей, минуя расчётные счета организации, направило в адрес партнёров письма с просьбой о перечислении денежных средств на расчётные счета контрагентов», — говорится в сообщении.

Как выяснили следователи, умышленно было сокрыто более 9 миллионов рублей, за счёт которых должно было производиться взыскание налогов и сборов.

Нарушения выявили сотрудники налоговой инспекции и управления по экономической безопасности и противодействию коррупции ГУ МВД по Кемеровской области.

Как пояснили в СУСК, в рамках расследования уголовного дела будет изъята и изучена финансовая документация предприятия.

Экономическая экспертиза установит, на какие нужды тратились деньги, предназначенные для уплаты в казну.

«В ходе следствия также будут приняты все предусмотренные законом меры по возмещению причинённого бюджету ущерба. Расследование уголовного дела продолжается», — добавили в управлении.