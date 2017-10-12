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Кемеровская таможня перечислила в бюджет страны более 5 миллиардов

Опубликовано , 94 просмотра
Автор текста Денис Васильев

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Фото © prooren.ru

По итогам января—сентября кузбасские таможенники перечислили в федеральный бюджет рекордную сумму — более 5,18 миллиарда рублей, перевыполнив план на 34,4%.

Об этом «МедиаКузбассу» сообщила главный государственный таможенный инспектор Кемеровской таможни Ольга Сорокина.

В третьем квартале ведомство перечислило в казну государства таможенных и иных платежей на сумму более 3,08 миллиарда рублей, тем самым перевыполнив плановое задание на 24%.

С начала года сумма перечислений составила более 5,18 миллиарда рублей, что на 34,4% больше установленного задания.

Таким образом, кузбасские таможенники снова увеличили перечисления в федеральную казну. Впервые рекордную для себя сумму таможенный орган собрал в июне этого года — более 1 миллиарда рублей, до этого подобного показателя не было ни в одном месяце за всю историю деятельности Кемеровской таможни.

Увеличение сумм перечислений в федеральный бюджет в таможне считают одним из главных достижений своей работы.

«Активное взаимодействие с бизнес-сообществом, проведение разъяснительных мероприятий с участниками внешнеэкономической деятельности, сопровождение реализуемых в Кузбассе инвестиционных проектов, использование перспективных информационных технологий и участие в различных экспериментах ФТС России, даёт свои результаты», — пояснили в ведомстве.

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По итогам января—сентября кузбасские таможенники перечислили в федеральный бюджет рекордную сумму — более 5,18 миллиарда рублей, перевыполнив план на 34,4%.

 

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