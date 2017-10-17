Более 80% кузбасских льготников выбрали деньги вместо соцпакета

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Денежную компенсацию взамен натуральных услуг в 2018 году предпочли получать 84% кузбасских льготников.
В Кемеровской области проживают 270 424 федеральных льготников, которые имеют право на предоставление набора социальных услуг.
«Из них 87 438 человек решили в будущем году получать социальный пакет в натуральном виде полностью, либо частично. 226 357 льготников выбрали ежемесячную денежную компенсацию взамен предоставляемых услуг», — сообщили «МедиаКузбассу» в региональном отделении Пенсионного фонда России.
Набор предусматривает лечебные препараты, медицинские изделия, путёвку на санаторно-курортное лечение, а также бесплатный проезд к месту лечения. НСУ можно получать в натуральной форме или в денежном эквиваленте.
Как напомнили в ПФР, государственная социальная помощь в виде набора услуг предоставляется инвалидам и участникам Великой Отечественной войны, ветеранам боевых действий, членам семей погибших (умерших) инвалидов войны, участников Великой Отечественной войны и ветеранов боевых действий, гражданам, награжденным знаком «Жителю блокадного Ленинграда», несовершеннолетним узникам концлагерей, инвалидам, детям-инвалидам, «чернобыльцам» и приравненным к ним категориям.
C 2015 стою в очереди на льготную путёвку в санаторий. Первоначально был в очереди 15 000-й,в прошлом году 7000, в нынешнем 6000-й!!! Хотя путёвки должны быть ежегодными.