Газеты и интернет
Радио
7°C, облачно
Войти на сайт

В Кузбассе сбор налогов увеличился за год в полтора раза

Опубликовано , 77 просмотров
Автор текста Виктория Котова , Газета Кемерова

Последние новости:

Фото © gazeta.a42.ru

В Кемеровской области за девять месяцев сбор налогов в бюджет всех уровней составил 112,1 миллиарда рублей. Как сообщает «Ъ-Сибирь», это на 52 % больше, чем годом ранее.

По словам замруководителя регионального управления ФНС Сергея Вахрушева, рост сбора налогов объясняют улучшением экономических показателей налогоплательщиков, в частности, угольных компаний, а также повышением эффективности налогового администрирования. Отмечается, что поступления по налогу на имущество физлиц увеличились в 2,8 раза, по налогу на прибыль — в 2,1 раза, по транспортному налогу — на 30,2 %, по налогу на доходы физлиц — на 11,1 %.

По информации издания, 24,9 миллиарда рублей из всех сборов направили в федеральный бюджет. Это в 2,6 раза больше, чем за аналогичный период 2016 года. В областной бюджет поступило 87,2 миллиарда, что на 36,1 % больше.

Вы можете оставить комментарий к этому материалуhttps://mediakuzbass.ru/news/ekonomika/92790.html

http://gazeta.a42.ru/uploads/883/88335440-b544-11e7-b18c-7f606bb0b5db.jpg

В Кемеровской области за девять месяцев сбор налогов в бюджет всех уровней составил 112,1 миллиарда рублей. Как сообщает «Ъ-Сибирь», это на 52 % больше, чем годом ранее.

 

Яндекс.Новости

Газета Кемерова
Газета Кемерова

Бывшая жена не дала кузбассовцу выспаться и отправила его под суд

VSЁ42
VSЁ42

Трое киселевчан украли с предприятия деталь стоимостью 600 000 рублей

Газета Кемерова
Газета Кемерова

В Кемерове наказали проехавшего на красный сигнал водителя маршрутки

VSЁ42
VSЁ42

Кузбасский предприниматель уклонился от налогов на 3.6 млн рублей

rostovdrive.ru
rostovdrive.ru

39-летний пьяный кузбассовец метнул нож в полицейского

Газета Кемерова
Газета Кемерова

В Новокузнецке отремонтировали 32 опасных балкона

Экономика

Возрастная
категория сайта

По вопросам размещения рекламы на сайте «МедиаКузбасс» обращайтесь по тел. (3842) 35-00-85 или пишите на sales@mediakuzbass.ru

Сообщения и комментарии читателей сайта размещаются без предварительного редактирования. Редакция оставляет за собой право удалить их с сайта или отредактировать, если указанные сообщения и комментарии являются злоупотреблением свободой массовой информации или нарушением иных требований закона.
Создание и продвижение сайта
© 2012—2017
Рейтинг@Mail.ru

Сообщить об опечатке

Текст, который будет отправлен нашим редакторам:

powered by Mistape
Отправить