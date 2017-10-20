В Кузбассе сбор налогов увеличился за год в полтора раза

В Кемеровской области за девять месяцев сбор налогов в бюджет всех уровней составил 112,1 миллиарда рублей. Как сообщает «Ъ-Сибирь», это на 52 % больше, чем годом ранее.

По словам замруководителя регионального управления ФНС Сергея Вахрушева, рост сбора налогов объясняют улучшением экономических показателей налогоплательщиков, в частности, угольных компаний, а также повышением эффективности налогового администрирования. Отмечается, что поступления по налогу на имущество физлиц увеличились в 2,8 раза, по налогу на прибыль — в 2,1 раза, по транспортному налогу — на 30,2 %, по налогу на доходы физлиц — на 11,1 %.

По информации издания, 24,9 миллиарда рублей из всех сборов направили в федеральный бюджет. Это в 2,6 раза больше, чем за аналогичный период 2016 года. В областной бюджет поступило 87,2 миллиарда, что на 36,1 % больше.