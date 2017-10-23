В последнем месяце лета жители Кузбасса стали больше экономить

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В августе кузбассовцы использовали 5,9% своих доходов на сбережения. Это почти в шесть раз больше, если сравнивать с июлем.
Тогда жители региона вообще предпочли забрать часть денег из заначки (минус 0,2%). Такие данные опубликовал Кемеровостат.
Вместе с увеличением сбережений, как следствие, кузбассовцы стали экономить в магазинах. Так, в августе жители области использовали 53,5% на покупку товаров, в то время как в июле этот показатель был значительно больше – 57,8%.
В целом, за январь—август денежные доходы кузбассовцев превысили 450 млрд рублей. Расходы же были меньше — 416,7 млрд рублей.
Ранее сообщалось, что в августе средняя зарплата в Кузбассе превысила 32 тысячи рублей.
В августе кузбассовцы использовали 5,9% своих доходов на сбережения. Это почти в шесть раз больше, если сравнивать с июлем.