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В последнем месяце лета жители Кузбасса стали больше экономить

Опубликовано , 86 просмотров
Автор текста Тимофей Шикер, Сибдепо

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Фото © pronedra.ru

В августе кузбассовцы использовали 5,9% своих доходов на сбережения. Это почти в шесть раз больше, если сравнивать с июлем.

Тогда жители региона вообще предпочли забрать часть денег из заначки (минус 0,2%). Такие данные опубликовал Кемеровостат.

Вместе с увеличением сбережений, как следствие, кузбассовцы стали экономить в магазинах. Так, в августе жители области использовали 53,5% на покупку товаров, в то время как в июле этот показатель был значительно больше – 57,8%.

В целом, за январь—август денежные доходы кузбассовцев превысили 450 млрд рублей. Расходы же были меньше — 416,7 млрд рублей.

Ранее сообщалось, что в августе средняя зарплата в Кузбассе превысила 32 тысячи рублей.

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В августе кузбассовцы использовали 5,9% своих доходов на сбережения. Это почти в шесть раз больше, если сравнивать с июлем.

 

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