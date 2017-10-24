Жители Киселёвска добились пересчёта платы за «коммуналку»

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Факт необоснованного начисления платежей за общедомовые нужды инспекторы Госжилинспекции выявили в ходе внеплановой проверки, которую провели по жалобе жителей дома №23 по улице Маяковского и Дзержинского, 1.
Как сообщает пресс-служба обладминистрации, жильцы заявили, что в течение нескольких месяцев управляющая компания ООО ЖК «Комфорт Стиль Плюс» (директор Ирина Сергеева) начисляет им завышенные суммы за ОДН.
«В ходе проверки установлено, что начисление платежей производилось некорректно, при расчёте и предъявлении тарифа по электрической энергии на содержание общего имущества была учтена площадь чердачного помещения, при этом обнаружено, что какое-либо электрооборудование в нём отсутствовало», — пояснили в пресс-службе.
Кроме того, был применён общегородской тариф на содержание общего имущества без учёта решения общего собрания собственников помещений МКД.
По результатам проверки управляющая организация получила предписание на устранение нарушения и перерасчёт платы с января по август 2017 года.
В общей сложности жильцам двух домов было возвращено свыше 17 тыс. рублей, уточнили в обладминистрации.
Факт необоснованного начисления платежей за общедомовые нужды инспекторы Госжилинспекции выявили в ходе внеплановой проверки, которую провели по жалобе жителей