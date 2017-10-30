Уборка зерновых культур завершилась в Кемеровской области

Вопреки неблагоприятным погодным условиям, аграрии собрали более 1,24 млн тонн зерна. Урожайность составила 20,7 ц/га, что на 15,6% больше показателя прошлого года.

В очередной раз Кузбасс попал в тройку лидеров по урожайности среди субъектов Сибири.

«Среднесибирский показатель, по данным Минсельхоза РФ на 26 октября, оценивается в 17 ц/га. В Кемеровской области он выше на 22,5%. Впереди – только Красноярский край с урожайностью 23,6 ц/га и Томская область — 21,8 ц/га», — сообщает пресс-служба обладминистрации.

Первыми справились с уборкой зерновых хлеборобы Гурьевского, Прокопьевского и Яшкинского районов. Наибольший вклад в кузбасские закрома внесли Промышленновский, Ленинск-Кузнецкий и Топкинский районы.

Самую высокую урожайность показали аграрии Яшкинского района – 31,9 ц/га. У «КДВ Агро» рекорд по урожайности озимой пшеницы — 60 ц/га.

Всего пшеницы в Кузбассе собрано в этом году около 600 тыс. тонн, что в 2,7 раза превышает собственные потребности региона. Зерна ржи собрали 48 тыс. тонн.

«Завершена уборка гречихи. В этом году этой полезной культурой было засеяно в Кузбассе 40 тыс. га, намолочено 47 тыс. тонн. Это почти в пять раз больше, чем необходимо региону для собственных нужд», — добавили в обладминистрации.