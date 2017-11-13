В начале ноября Кемерово стал вторым в Сибири по стоимости бензина

По официальным данным на 7 ноября, средняя цена автомобильного топлива в столице Кузбасса составила 36,49 рубля.

Согласно информации Росстата, такой показатель стал вторым в Сибирском федеральном округе: Кемерово уступает лишь Горно-Алтайску. Там автомобилисты заправлялись в среднем за 36,33 рубля.

Стоимость АИ-92 в Кемерове на 7 ноября составила 35,65 рубля, а АИ-95 — 38,01 рубля.

При этом кемеровские водители, которые имеют «дизельные» машины, могли неплохо сэкономить, по сравнению с автомобилистами из других сибирских регионов.

В столице Кузбасса «дизель» продавали за 37,29 рубля. Дешевле он стоил только в Горно-Алтайске (36,25 рубля) и Омске (36,73 рубля).

Самый дорогой бензин марки АИ-92 в СФО был в Чите — 38,59 рубля. Там же специалисты Росстата нашли самые высокие цены на АИ-95 — 40,73 рубля и дизельное топливо — 41,53 рубля.

Кроме того, ранее Кузбасс попал в число регионов Сибири, где продают качественный бензин.