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Работники хозяйств «СДС» получили жильё и машины за успехи в уборочной

Опубликовано , 53 просмотра
Автор текста Денис Васильев

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Фото © hcsds.ru

В хозяйствах АО «Холдинговая компания «Сибирский Деловой Союз»» подвели итоги сельскохозяйственного года и наградили лучших работников.

На торжественных мероприятиях по случаю успешной уборочной кампании отличившиеся сотрудники холдинга получили дом, квартиру, шесть автомобилей, а также другие ценные призы, корпоративные награды и денежные премии.

За рекордные показатели жилую недвижимость получили работники ООО «Усть-Сертинское»: квартирой в Кемерове поощрён заместитель директора по растениеводству Сергей Сергеев, а новым домом в селе Усть-Серта — водитель КамАЗа Евгений Стародубов. Беспроцентный займ для покупки однокомнатной квартиры в Кемерове получил управляющий отделением «Усть-Чебула» ООО «Чебулинское» Сергей Мурзин.

«Я очень рад этому подарку: своего жилья у меня не было, — делится впечатлениями от вручения сертификата на дом Евгений Стародубов. — Дом уже построен, осталась только внутренняя отделка, но и с этим поможет хозяйство: директор Виктор Алексеевич Родионов уже пообещал. Это замечательно, что благодаря холдингу «СДС», его президенту Михаилу Юрьевичу Федяеву у нас не просто есть работа, а желание ставить рекорды».

Обладателями автомобилей LADA Granta стали трактористы-машинисты ОАО «Ваганово» Николай Кивишев и Алексей Ударцев, тракторист ООО «Усть-Сертинское» Сергей Ребухин, заместитель директора по безопасности ООО «Усть-Сертинское» Виктор Винников, водитель КамАЗа ООО «Чебулинское» Борис Матюшонок, тракторист-машинист ООО «Чебулинское» Радик Латыпов. Эти сотрудники внесли наибольший вклад в результаты завершившегося сельхозсезона.

Площадь пашни хозяйств «СДС» в этом году составила 100 тысяч гектаров. По итогам уборочной общий намолот составил 115 тыс. тонн, из них 86 тыс. тонн зерновых и 28 тыс. тонн рапса.

Особенно хорошие показатели получили в «Усть-Сертинском», где средняя урожайность по зерновым составила 40 центнеров с га (+50% по сравнению с прошлым годом), по рапсу – около 30 центнеров с га (+30%). При этом из-за плохих погодных условий уборочная растянулась почти на 100 дней.

Вопреки погоде рекордных показателей удалось добиться благодаря комплексному подходу к выращиванию сельскохозяйственных культур и слаженной работе коллективов хозяйств «Ваганово», «Чебулинское» и «Усть-Сертинское». В 2016 году на полях «СДС» впервые в Кемеровской области начали применение жидких азотных удобрений (производство КАО «Азот»). Азот в их составе не вымывается из почвы, что позволяет проводить работы по внесению удобрений в почву в осенний период и полностью подготовить землю к посевной следующего года.

На базе хозяйств «СДС» в начале этого года был открыт первый филиал немецкой аграрной академии «ИрлБахер», благодаря чему кузбасские аграрии могут перенимать европейский опыт земледелия. Немецкие специалисты сотрудничают с холдингом уже третий год, сопровождая все технологические операции на полях, начиная с подготовки почвы и заканчивая уборкой урожая.

«Сибирский Деловой Союз» является крупнейшим многоотраслевым холдингом России. В активы ХК «СДС» входят угледобывающие предприятия Кузбасса, энергетическая компания, предприятия химической промышленности (лидеры по производству аммиака, карбамида и аммиачной селитры), предприятия химического машиностроения и вагоностроения, интегрированные с собственными животноводческими высокотехнологичными комплексами предприятия пищевой промышленности (производство молочной продукции), компании строительного комплекса, а также крупнейший медиахолдинг области, представляющий популярные радиостанции.

Вы можете открыть галерею или оставить комментарий к этому материалуhttps://mediakuzbass.ru/news/ekonomika/93463.html

http://hcsds.ru/

В хозяйствах АО «Холдинговая компания «Сибирский Деловой Союз»» подвели итоги сельскохозяйственного года и наградили лучших работников.

 

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