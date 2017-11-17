В кемеровском ТЦ торговали поддельной одеждой «Nike» и «Adidas»

Кемеровские таможенники и полицейские обнаружили более 400 единиц контрафактной спортивной одежды мировых брендов в одном из торговых центров города.

Об этом «МедиаКузбассу» сообщили в пресс-службе Кемеровской таможни.

Как пояснили в ведомстве, в рамках соглашения, заключённого между таможней и Главным управлением МВД по области, должностные лица таможенного органа и сотрудники полиции провели очередное совместное мероприятие, целью которого стало пресечение незаконного оборота контрафактной продукции.

В одном из торговых центров города Кемерово кузбасские таможенники и полицейские обнаружили 426 единицы товара с признаками контрафактности: спортивную одежду с логотипами популярных торговых марок «Nike» и «Adidas».

«Данная продукция была изъята, а в отношении индивидуального предпринимателя возбуждено дело об административном правонарушении по ч.2 ст. 14.10 КоАП РФ (реализация товара, содержащего незаконное воспроизведение чужого товарного знака)», — сказали в пресс-службе.

С начала года таможенники и полицейские в ходе совместной работы выявили почти 11 тысяч единиц контрафактных товаров.

«Среди них — женские капроновые колготки, флеш-накопители с записью программных средств, духи, наушники, медицинское оборудование, спортивная одежда, DVD и MP3-диски, атласные ленты и джинсы», — уточнили в ведомстве.