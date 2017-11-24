Газеты и интернет
Радио
-7°C, ясно
Войти на сайт

На повышение зарплат кузбасским бюджетникам в бюджете заложено 7 млрд руб

Опубликовано , 75 просмотров
Автор текста Илона Троицкая

Последние новости:

Фото © nvdaily.ru

Зарплаты всех категорий бюджетников в Кемеровской области в ближайшие два месяца повысят на 5-32% в зависимости от сферы деятельности, на эти цели бюджет дополнительно направит 7 миллиардов рублей

, сообщил в четверг губернатор Аман Тулеев, выступая с бюджетным посланием на сессии регионального Совета народных депутатов.

«С 1 декабря 2017 года мы вновь повышаем заработную плату педагогическим работникам в школах на 5%, в детских садиках — на 9,6%, в учреждениях дополнительного образования — на 11,2%, учреждениях для детей-сирот, преподавателям и мастерам техникумов и колледжей — на 5%. В результате средняя зарплата педагогов должна достигнуть 30,5 тысячи рублей в месяц, воспитателей детсадов — 28,5 тысячи рублей», — сказал Тулеев.

Также с 1 декабря зарплаты социальных работников, которые обслуживают людей пожилого возраста и инвалидов на дому, будут повышены на 32% (средняя составит 30,5 тысячи рублей), работников культуры — библиотекарей, сотрудников музеев, филармоний, клубов, театральных деятелей — на 17,6% (в среднем до 30,5 тысячи рублей).

С 1 января 2018 года вырастут зарплаты работников областного здравоохранения. Средняя зарплата врачей должна составлять по области 61 тысячу рублей, среднего и младшего медицинского персонала — 30,5 тысячи рублей.

Как отметил глава региона, остальным бюджетникам зарплата будет повышена на 5%. В целом, по его словам, расходы областного бюджета в 2018 году на повышение зарплаты вырастут по сравнению с текущим годом на 7 миллиардов рублей.

«Повышение заработной платы коснется всех работников бюджетной сферы без исключения. Это закон, это приказ, который нужно выполнять всем руководителям, и за это будет жесточайший спрос. Это большие деньги, но мы идем на это осознанно», — подчеркнул Тулеев

Вы можете оставить комментарий к этому материалуhttps://mediakuzbass.ru/news/ekonomika/93682.html

http://nvdaily.ru/wp-content/uploads/2015/11/byudzhet.jpg

Зарплаты всех категорий бюджетников в Кемеровской области в ближайшие два месяца повысят на 5-32% в зависимости от сферы деятельности, на эти цели бюджет дополнительно направит 7 миллиардов рублей

 

Яндекс.Новости

Газета Кемерова
Газета Кемерова

Три машины попали в ДТП в Кемерове: одна из них улетела в сугроб

Сибдепо
Сибдепо

Жительница Кузбасса выпала из окна четвёртого этажа и погибла

stoboy.ru
stoboy.ru

Ночью в Кемерове горела многоэтажка: есть погибшие

КП в Кузбассе
КП в Кузбассе

Бюджет Кузбасса на 2017 год стал профицитным

КП в Кузбассе
КП в Кузбассе

В Кузбассе на пожаре погибли мать с сыном

VSЁ42
VSЁ42

Кемеровчанин предложил сделать парковки в городе платными

Экономика

Возрастная
категория сайта

По вопросам размещения рекламы на сайте «МедиаКузбасс» обращайтесь по тел. (3842) 35-00-85 или пишите на sales@mediakuzbass.ru

Сообщения и комментарии читателей сайта размещаются без предварительного редактирования. Редакция оставляет за собой право удалить их с сайта или отредактировать, если указанные сообщения и комментарии являются злоупотреблением свободой массовой информации или нарушением иных требований закона.
Создание и продвижение сайта
© 2012—2017
Рейтинг@Mail.ru

Сообщить об опечатке

Текст, который будет отправлен нашим редакторам:

powered by Mistape
Отправить