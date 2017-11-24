На повышение зарплат кузбасским бюджетникам в бюджете заложено 7 млрд руб

Зарплаты всех категорий бюджетников в Кемеровской области в ближайшие два месяца повысят на 5-32% в зависимости от сферы деятельности, на эти цели бюджет дополнительно направит 7 миллиардов рублей

, сообщил в четверг губернатор Аман Тулеев, выступая с бюджетным посланием на сессии регионального Совета народных депутатов.

«С 1 декабря 2017 года мы вновь повышаем заработную плату педагогическим работникам в школах на 5%, в детских садиках — на 9,6%, в учреждениях дополнительного образования — на 11,2%, учреждениях для детей-сирот, преподавателям и мастерам техникумов и колледжей — на 5%. В результате средняя зарплата педагогов должна достигнуть 30,5 тысячи рублей в месяц, воспитателей детсадов — 28,5 тысячи рублей», — сказал Тулеев.

Также с 1 декабря зарплаты социальных работников, которые обслуживают людей пожилого возраста и инвалидов на дому, будут повышены на 32% (средняя составит 30,5 тысячи рублей), работников культуры — библиотекарей, сотрудников музеев, филармоний, клубов, театральных деятелей — на 17,6% (в среднем до 30,5 тысячи рублей).

С 1 января 2018 года вырастут зарплаты работников областного здравоохранения. Средняя зарплата врачей должна составлять по области 61 тысячу рублей, среднего и младшего медицинского персонала — 30,5 тысячи рублей.

Как отметил глава региона, остальным бюджетникам зарплата будет повышена на 5%. В целом, по его словам, расходы областного бюджета в 2018 году на повышение зарплаты вырастут по сравнению с текущим годом на 7 миллиардов рублей.

«Повышение заработной платы коснется всех работников бюджетной сферы без исключения. Это закон, это приказ, который нужно выполнять всем руководителям, и за это будет жесточайший спрос. Это большие деньги, но мы идем на это осознанно», — подчеркнул Тулеев