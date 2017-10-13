Новокузнечанка лишилась машины из-за перекура у отдела приставов

Пока жительница Новокузнецка курила около отдела судебных приставов, они успели «пробить» её автомобиль по базе данных должников и арестовали «Ладу».

Как сообщает пресс-служба областного управления ФССП, ещё пять лет назад новокузнечанка взяла кредит в банке на сумму свыше 300 тысяч рублей под залог своего автомобиля «Лада Гранта».

«На этой машине она подрабатывала таксистом, но долг возвращать не собиралась. В итоге по решению суда в сентябре этого года судебные приставы возбудили исполнительное производство в отношении должницы. Об этом её пытались оповестить, но дверь своей квартиры женщина не открывала», — рассказали в ведомстве.

Накануне должница приехала в отдел приставов, правда, по другому поводу: у неё ещё была задолженность по коммунальным платежам. После того, как женщина освободилась, она вышла на парковку, где стоял её автомобиль и закурила. Мимо проходили судебные приставы, но должница внимания на это не обратила.

В момент, когда новокузнечанка отдыхала около своего автомобиля, сотрудники УФССП с помощью приложения «Мобильный розыск» обнаружили, что у хозяйки имущества долг перед банком и наложили арест на «Ладу». Женщина сопротивляться не стала, без конфликта отдала ключи.

В итоге судебный пристав-исполнитель исполнил требования двух ИП, одно из них было окончено фактическим исполнением, по второму проводится дальнейшая работа с последующей передачей имущества на торги.

«Впрочем, банк, у которого женщина взяла крупную сумму, предложил ей «мирное соглашение». Если стороны его заключат, то новокузнечанке вернут автомобиль, долг реструктуризуют, и она будет выплачивать сумму в стандартном порядке», — добавили в управлении.