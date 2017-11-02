Из бутика в Кемерове изъяли партию поддельной одежды брендового модельера

В Кемерове полицейские изъяли из бутика модной одежды контрафактные вещи почти на 150 тысяч рублей, которые продавались под брендом известного модельера.

Как сообщает областное ГУ МВД, сотрудникам отдела по исполнению административного законодательства городского УМВД поступила информация от правообладателя товарного знака модной одежды о том, что в одном из торговых центров областного центра под данной торговой маркой продаются подделки.

Полицейские обнаружили в бутике куртки, майки, джинсы, кепки, аксессуары якобы брендового производителя. Однако продавец не смогла предъявить никаких документов, подтверждающих подлинность представленного ассортимента.

«Из торговой точки стражи порядка изъяли 35 единиц товара на общую сумму 147 тыс. рублей. Проведённая экспертиза показала, что данная одежда является контрафактной», — уточнили в ведомстве.

Владельцем недобропорядочной торговой точки оказалось одно из кемеровских обществ с ограниченной ответственностью.

В отношении юридического лица составили административный протокол по статье «Незаконное использование средств индивидуализации товаров».

«Согласно санкциям данной статьи, предусмотрено наказание в виде штрафа в размере пятикратной стоимости товара, но не менее 100 тыс. рублей, с конфискацией поддельной продукции», — пояснили в ГУ МВД.