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Продажа одной бутылки пива обошлась владельцу магазина в Мысках в 20 тысяч

Опубликовано , 92 просмотра
Автор текста Сергей Ершов

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Фото © ampravda.ru

Владельца одного из продуктовых магазинов в Мысках оштрафовали на 20 тысяч рублей за несвоевременную продажу алкогольного напитка.

Как сообщает областное ГУ МВД, сотрудникам местного ОМВД поступила информация о том, что продавцы торговой точки нарушают установленные законом ограничения на торговлю спиртными напитками. В ходе проверки данная информация подтвердилась.

«Сотрудница торговой точки в 06:30 продала очередному покупателю бутылку пива ёмкостью 1,5 литра, чем нарушила требования федерального закона «О государственном регулировании производства и оборота этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции и об ограничении потребления (распития) алкогольной продукции». Напомним, что в Кемеровской области продажа алкоголя и спиртных напитков запрещена с 23:00 до 08:00», — говорится в сообщении.

Как уточнили в ведомстве, в отношении предпринимателя – владельца данного магазина – сотрудники полиции составили административный протокол по статье «Нарушение правил продажи этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции». В качестве наказания за данное нарушение ему назначен административный штраф – 20 тысяч рублей.

Кузбасское ГУ МВД напоминает, что о фактах незаконного оборота алкогольной продукции кузбассовцы могут сообщить в дежурную часть полиции своего города или района либо по телефону «02», а также оставить обращение в общественной приёмной официального сайта ведомства.

«Кроме этого, вы можете сфотографировать или снять на видео торговые точки, работники которых нарушают законодательство, и направить данные материалы в «Мобильный патруль» на «Правоохранительном портале Кузбасса» zakon-kuzbass.ru», — добавили в главке полиции.

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https://www.ampravda.ru/files/images/images/%D0%9D%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%8F%20%D0%BF%D0%B0%D0%BF%D0%BA%D0%B0/%D0%93%D0%9E%D0%A0%D0%9E%D0%94%20%D0%91%D0%BB/%D0%BF%D0%B8%D0%B2%D0%BE3.jpg

Владельца одного из продуктовых магазинов в Мысках оштрафовали на 20 тысяч рублей за несвоевременную продажу алкогольного напитка.

 

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