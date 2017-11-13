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Аферисты из Москвы под видом сервиса терминалов похищают деньги у магазинов

Опубликовано , 80 просмотров
Автор текста Сергей Ершов

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Фото © zakon-kuzbass.ru

Мошенники из Москвы просят сотрудников кузбасских магазинов перепрограммировать платёжные терминалы и похищают деньги. Сейчас аферистов разыскивают полицейские.

В дежурную часть Беловского отдела МВД обратилась владелица местного магазина, которая сообщила, что неизвестный обманул сотрудницу торговой точки и похитил дневную выручку.

Накануне вечером на служебный телефон магазина позвонил мужчина, который представился специалистом по обслуживанию платёжных терминалов. По его словам, находившийся в торговом зале аппарат необходимо дистанционно перепрограммировать.

Незнакомец попросил продавца оказать ему содействие и убедил женщину, что для проверки системы терминала необходимо перечислить различными купюрами денежные средства на указанные им номера. Аферист заверил, что после завершения операции он продиктует пароль и все деньги вернутся.

Сотрудница магазина под диктовку звонившего перевела всю выручку – около 25 тыс. рублей, после чего мошенник прервал разговор.

Как сообщает ГУ МВД России по Кемеровской области, в настоящее время сотрудники полиции проводят комплекс оперативно-розыскных мероприятий, направленных на установление личности афериста и его задержание.

Уже известно, что мошенник звонил потерпевшей с номера 8-965-690-34-15 из Москвы. По данному факту решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Учитывая, что в Кемеровской области зарегистрированы и другие аналогичные попытки мошенничества, полицейские просят сотрудников торговых организаций быть предельно внимательными и не поддаваться на подобную схему обмана. Никогда не выполняйте под диктовку никаких операций с денежными средствами, подчёркивают в ГУ МВД.

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http://zakon-kuzbass.ru/uploaded/images/terminalyi.jpg

Мошенники из Москвы просят сотрудников кузбасских магазинов перепрограммировать платёжные терминалы и похищают деньги. Сейчас аферистов разыскивают полицейские.

 

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