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Кафе на юргинской трассе закрыли на два месяца за антисанитарию

Опубликовано , 73 просмотра
Автор текста Нина Васильева

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Фото © vivesky.ru

Судебные приставы приостановили деятельность кафе на юргинской трассе из-за нарушения санитарных норм.

Как сообщает пресс-служба областного управления Федеральной службы судебных приставов (УФССП), руководство заведения общепита не соблюдало требования СанПиНа.

«В заведении отсутствовала проточная вода, работники мыли посуду в тазах с жидкостью неизвестного происхождения. Кроме этого, на кухне не убрано и много мусора», — уточняют приставы.

Сотрудники Роспотребнадзора провели проверку, в результате которой выявили, что руководство кафе и сотрудники не соблюдают санитарно-эпидемиологические нормы. С результатами экспертиз обратились в суд, где руководство закусочной было признано виновным в совершении административного правонарушения.

«За несоблюдение санитарных норм суд вынес решение приостановить деятельность кафе на 60 суток до устранения нарушений. На днях судебный пристав МОСП по Юрге и Юргинскому району выехал на место и исполнил решение суда», — уточнили в ведомстве.

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Судебные приставы приостановили деятельность кафе на юргинской трассе из-за нарушения санитарных норм.

 

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