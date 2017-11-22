В Кузбассе уволили коллектора с судимостью за мошенничество

Последние новости:
Ещё 50 кузбасских детей станут участниками программы «Лыжи мечты»
Две жительницы Междуреченска избили мужчину сковородкой
Кемеровские врачи освоили реабилитацию детей с нарушением слуха
Целый подъезд эвакуировали в Белове из-за устроенного ребёнком пожара
Приставы закрыли небезопасный медицинский склад в Тяжине
Кузбасские судебные приставы добились увольнения ранее судимого за мошенничество мужчину, который работал коллектором в нарушение требований федерального законодательства.
Как сообщили в региональном управлении Федеральной службы судебных приставов, сотрудники специального отдела УФССП, который ведёт государственный реестр и контролирует деятельность юридических лиц, осуществляющих функции по возврату просроченной задолженности, выявили нарушителя в июле.
Ранее осуждённый мужчина незаконно работал в одном из подразделений коллекторского агентства на территории Кузбасса.
Как пояснили в ведомстве, согласно федеральному закону «О защите прав и законных интересов физических лиц при осуществлении деятельности по возврату просроченной задолженности», человек, у которого есть судимость за преступление экономической направленности, не может работать с должниками.
«Ранее кузбассовец был осуждён по части 3 статьи 159 УК РФ, то есть за мошенничество, совершённое с использованием своего служебного положения. Тем не менее, в обязанности мужчины входило непосредственное общение с должниками», — сообщили в УФССП.
При этом, по данным ведомства, коллекторское агентство работало легально: организация числится в реестре юрлиц, осуществляющих деятельность по возврату просроченной задолженности в качестве основного вида деятельности.
«Сотрудники УФССП по Кемеровской области связались с главным офисом коллекторского агентства, которое находится в Москве, составили акт, вынесли предписание, и таким образом добились увольнения коллектора с судимостью», — уточнили в управлении.
Кузбасские судебные приставы добились увольнения ранее судимого за мошенничество мужчину, который работал коллектором в нарушение требований федерального законодательства.