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В Кузбассе уволили коллектора с судимостью за мошенничество

Опубликовано , 87 просмотров
Автор текста Денис Васильев

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Фото © misanec.ru

Кузбасские судебные приставы добились увольнения ранее судимого за мошенничество мужчину, который работал коллектором в нарушение требований федерального законодательства.

Как сообщили в региональном управлении Федеральной службы судебных приставов, сотрудники специального отдела УФССП, который ведёт государственный реестр и контролирует деятельность юридических лиц, осуществляющих функции по возврату просроченной задолженности, выявили нарушителя в июле.

Ранее осуждённый мужчина незаконно работал в одном из подразделений коллекторского агентства на территории Кузбасса.

Как пояснили в ведомстве, согласно федеральному закону «О защите прав и законных интересов физических лиц при осуществлении деятельности по возврату просроченной задолженности», человек, у которого есть судимость за преступление экономической направленности, не может работать с должниками.

«Ранее кузбассовец был осуждён по части 3 статьи 159 УК РФ, то есть за мошенничество, совершённое с использованием своего служебного положения. Тем не менее, в обязанности мужчины входило непосредственное общение с должниками», — сообщили в УФССП.

При этом, по данным ведомства, коллекторское агентство работало легально: организация числится в реестре юрлиц, осуществляющих деятельность по возврату просроченной задолженности в качестве основного вида деятельности.

«Сотрудники УФССП по Кемеровской области связались с главным офисом коллекторского агентства, которое находится в Москве, составили акт, вынесли предписание, и таким образом добились увольнения коллектора с судимостью», — уточнили в управлении.

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Кузбасские судебные приставы добились увольнения ранее судимого за мошенничество мужчину, который работал коллектором в нарушение требований федерального законодательства.

 

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