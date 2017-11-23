В Кемерове из-за антисанитарии закрыли шаурмичную «Заходи на шашлычок»

Сотрудники Роспотребнадзора по Кемеровской области провели административное расследование в отношении ИП Никитиной, которая организовала нестационарный павильон по продаже шаурмы «Заходи на шашлычок» по адресу проспект Кузнецкий, 79.

В ходе проверки специалисты выяснили, что сотрудники предприятия не соблюдают санитарные условия.

«У предприятия общепита нет системами внутреннего водопровода, также там нет раковины для мытья рук посетителей. Документы на свинину и курицу отсутствуют. Также в помещении нет моющих и дезинфицирующих средств, а условия для санитарной обработки технологического оборудования полностью отсутствуют», — сообщили в пресс-службе ведомства.

В отношении предпринимателя составили протокол об административном правонарушении, а деятельность предприятия остановили на 15 дней.

За это время сотрудники предприятия должны устранить все нарушения.

Позднее павильон общепита проверят ещё раз.