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В Кемерове из-за антисанитарии закрыли шаурмичную «Заходи на шашлычок»

Опубликовано , 151 просмотр
Автор текста Елена Семёнова, Сибдепо

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Фото © cdn.minval.az

Сотрудники Роспотребнадзора по Кемеровской области провели административное расследование в отношении ИП Никитиной, которая организовала нестационарный павильон по продаже шаурмы «Заходи на шашлычок» по адресу проспект Кузнецкий, 79.

В ходе проверки специалисты выяснили, что сотрудники предприятия не соблюдают санитарные условия.

«У предприятия общепита нет системами внутреннего водопровода, также там нет раковины для мытья рук посетителей. Документы на свинину и курицу отсутствуют. Также в помещении нет моющих и дезинфицирующих средств, а условия для санитарной обработки технологического оборудования полностью отсутствуют», — сообщили в пресс-службе ведомства.

В отношении предпринимателя составили протокол об административном правонарушении, а деятельность предприятия остановили на 15 дней.

За это время сотрудники предприятия должны устранить все нарушения.

Позднее павильон общепита проверят ещё раз.

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Сотрудники Роспотребнадзора по Кемеровской области провели административное расследование в отношении ИП Никитиной, которая организовала нестационарный павильон по продаже шаурмы «Заходи на шашлычок»

 

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