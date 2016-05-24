Аквапарк с семью бассейнами появится в городе Кемерово

Аквапарк (Wellness Center) стоимостью более миллиарда рублей планируется построить на пересечении проспекта Притомский и бульвара Строителей в Кемерове.

Как сообщает пресс-служба мэрии, строительство масштабного проекта обсудили исполняющий обязанности главы города Илья Середюк и собственник будущего аквапарка Евгений Гребенщиков (ООО «Кузбасский водный центр»).

По данным горадминистрации, на встрече говорили о проблемных вопросах, связанных с техническим подключением к инженерным коммуникациям.

Кроме этого, Илья Середюк считает, что должна быть разработана система льгот для детских учреждений города, детей из многодетных семей и других льготных категорий кемеровчан на получение услуг будущего аквапарка.

«Wellness Center обеспечит возможности семейного активного отдыха и занятий спортом круглый год. Он будет включать в себя аквазону из семи бассейнов различной глубины, водные горки, комплекс бань, гостиницу на 40 мест, кафе и другие объекты», — сообщают власти.

Общая площадь аквапарка оставит 14,7 тысяч кв. метров. Строительство продлится три года, после его введения в эксплуатацию город получит 176 рабочих мест. Объём инвестиций составит 1,1 млрд рублей.

Сейчас рабочие уже приступили к установке ограждения строительной площадки.

По мнению и.о. главы города, строительство аквапарка даст импульс для привлечения других инвесторов, которые, возможно, захотят участвовать в проектах, связанных с развитием сферы отдыха и Кемерова в целом.