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Власти Кузбасса и Белоруссии договорились о продолжении сотрудничества

Опубликовано , 168 просмотров
Автор текста Анна Виноградова

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Фото © kemoblast.ru

Губернатор Аман Тулеев обсудил с белорусским министром Андреем Ковхуто вопросы дальнейшего сотрудничества области с Республикой Беларусь.

Делегация во главе с министром природных ресурсов и охраны окружающей среды Белоруссии прибыла в Кузбасс 21 декабря с двухдневной рабочей поездкой, сообщает пресс-служба обладминистрации.

«Министр и первый замгубернатора Владимир Чернов подписали план мероприятий на двухлетний период. План будет реализован в 2017—2018 годах в рамках соглашения об основных принципах торгово-экономического сотрудничества, которое обладминистрация и правительство республики заключили в октябре 1998 года», — сообщают власти.

В числе основных мероприятий – совместная работа по производству, испытаниям, усовершенствованию карьерной техники.

Беларусь, помимо этого, готова поставлять в Кузбасс сельскохозяйственные, коммунальные, лесозаготовительные машины и механизмы, лифтовое оборудование и новый вид городского пассажирского транспорта – электробусы (троллейбусы без дуг).

«За 18 лет стороны перешли от простой торговли к совместному производству, в ближайшей перспективе этот приоритет остается в силе. Ожидается, что в 2017 году число совместных предприятий расширится, а объемы такого производства и товарооборота между Кузбассом и Беларусью в целом возрастут», — отметили в пресс-службе.

Как подчеркнул Аман Тулеев, необходимо разработать механизм по конкретизации подписанного плана – сформировать «дорожные карты» по основным направлениям, чтобы достигнутые договоренности имели четкие формы.

Министр в свою очередь пригласил губернатора на следующее заседание совместной рабочей группы по двустороннему сотрудничеству, которое состоится в Белоруссии ориентировочно в первом-втором квартале 2017 года.

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Губернатор Аман Тулеев обсудил с белорусским министром Андреем Ковхуто вопросы дальнейшего сотрудничества области с Республикой Беларусь.

 

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