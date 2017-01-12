Госжилинспекция рассказала об изменении структуры оплаты за услуги ЖКХ

В 2017 году изменится структура оплаты за жилищно-коммунальные услуги, однако ее размер при этом не должен измениться.

О нововведениях в жилищном законодательстве сообщила на пресс-конференции в обладминистрации начальник Государственной жилищной инспекции Кемеровской области Ирина Гайденко.

Согласно вступившим в силу изменениям, с 1 января 2017 года оплата за общедомовые нужды (ОДН) переходит из разряда жилищных услуг в состав коммунальных. Это значит, что одна из статей расходов вырастет, а другая соразмерно уменьшится. В общей сложности размер платы за ЖКУ у граждан не должен измениться.

«Это дает возможность упорядочить платежи, так как при прежней системе оплаты поступало много обращений от жителей на то, что плата за ОДН каждый месяц меняется, и они не могут понять почему. Теперь тариф будет утвержден для всех единый», — прокомментировала Ирина Гайденко.

В связи с изменениями собственникам не нужно проводить общие собрания для утверждения новых тарифов за жилищные услуги. Действие жилищного законодательства позволяет управляющим компаниям и товариществам собственников жилья самостоятельно произвести изменения в структуре платежей.

При сомнениях в правомерности расчетов жители могут обратиться в Государственную жилищную инспекцию, которая проверит правильность проведённых управляющими компаниями расчетов.