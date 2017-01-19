Памятку по новым правилам оплаты ЖКУ разработали в Кузбассе

Государственная жилищная инспекция Кузбасса разработала для жителей памятку по новым правилам начисления платы за общедомовые нужды.

Об этом сообщает пресс-служба региональной администрации.

Согласно нововведениям в жилищном законодательстве, 1 января 2017 года изменилась структура оплаты жилищно-коммунальных услуг, расходы на общедомовые нужды (ОДН) по холодной и горячей воде, электроэнергии были исключены из состава коммунальных и перешли в состав платы за содержание жилого помещения.

Как пояснила начальник госжилинспекции Кузбасса Ирина Гайденко, это значит, что сумма стоимости коммунальных услуг уменьшится на сумму ОДН, а цена жилищных услуг, напротив, возрастет на эту же сумму.

В конечном итоге плата за жилищно-коммунальные услуги увеличиться не должна. Собственники жилья получат обновлённые квитанции уже в феврале, когда станут оплачивать услуги за первый месяц наступившего года.

Изменения распространяются на многоквартирные дома, находящиеся в управлении УК, ТСЖ и ЖСК. Если собственниками выбран непосредственный способ управления, то структура платежа остается прежней.

В памятке, разработанной специалистами государственной жилищной инспекции, подробно изложены новые правила начисления платы за ОДН. Также с этой информацией можно ознакомиться на сайте ГЖИ Кузбасса, в городских и районных СМИ либо скачать по ссылке.

Если у собственников возникнут сомнения в правильности начисления платежей за жилищно-коммунальные услуги, они могут обратиться в госжилинспекцию письменно или по телефону «горячей линии» 8 (3842) 36-93-32.

По всем обращениям будут проведены инспекционные проверки, заверили в ведомстве.