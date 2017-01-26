2017 год объявлен в Кузбассе годом 70-летия Дня шахтера

Аман Тулеев на торжественном приеме в честь Дня российского студенчества объявил, что 2017-й год объявлен в Кузбассе годом 70-летия Дня шахтера.

«В 2017 году вся Россия будет отмечать 70-летие Дня шахтера. А нашему горняцкому региону сам Бог велел быть в центре этих событий. Поэтому мы объявили 2017 год в Кузбассе годом 70-летия Дня шахтера. И все значимые события в любой сфере будут у нас проходить под знаком этого юбилея», — подчеркнул губернатор.

Столицей Дня шахтера-2017 объявлен Междуреченск. В конце августа там пройдет главный кузбасский праздник. А торжественные мероприятия, посвященные 70-летнему юбилею Дня шахтера, состоятся в Кемерове.

Аман Тулеев обратился к студентам региона с просьбой помочь в подготовке к главному всекузбасскому празднику. Стройотряды будут участвовать в строительстве объектов по программе подготовки к Дню шахтера. Много предстоит сделать в сфере благоустройства.

«Вся наша область должна иметь достойный вид: каждый город и район нужно привести в порядок, причесать, умыть, чтобы к Дню шахтера и столица праздника, и весь Кузбасс блистали чистотой, утопали в зелени и цветах», — сказал глава региона.