Депутаты снова нашли просрочку в магазине «Корочка» на Октябрьском

В день рождения Кемеровской области «Народный контроль» провел очередную проверку торговых организаций, в частности, повторно посетив магазин «Корочка», где опять выявили ряд нарушений.

Об итогах проверки сообщает пресс-служба областного Совета народных депутатов.

«Мобильная группа посетила магазин «Корочка» на проспекте Октябрьском, 105. Это повторный рейд в данную торговую организацию и вновь выявлены многочисленные нарушения правил и норм торговой деятельности», — говорится в сообщении.

На прилавке магазина — просроченный сыр, масло и колбасно-мясная продукция.

Также нашли несоблюдение правил реализации продуктов: нарушена целостность упаковки товаров, температурный режим холодильных установок, нет информация о сроках реализации фасованных продуктов.

По требованию участников рейда просроченный товар сняли с реализации и убрали из торгового зала.

«В январском рейде были и положительные моменты. В лучшую сторону от магазина системы «Корочка» отличился магазин торговой сети «Ярче» на Ленинградском проспекте, 22. При проверке качества торговли участники рейда нарушений не выявили», — отметили в парламенте.

Как пояснил председатель комитета по вопросам государственного устройства, местного самоуправления и правоохранительной деятельности, координатор проекта «Народный контроль» Александр Смолин, деятельность торговых организаций оценивается комплексно.

«С целью защиты интересов потребителя мы продолжаем рейды по контролю соблюдения торгового законодательства. В 2016 году только в Кемерово проведено 22 выезда, проверено около 60 торговых организаций и нарушения выявлялись регулярно», — говорит он.

Несоблюдение норм торгового законодательства депутаты находят и в магазинах крупных торговых сетей, и в магазинах мелких частных предпринимателей.

«Кроме того, мы ведем мониторинг присутствия в продаже товаров местных кузбасских производителей. Смотрим, как на практике реализуются изменения торгового законодательства в вопросах снижения дискриминации сетей по отношению к местным товаропроизводителям», — отметил Смолин.

Мобильная группа фиксирует цены на отдельные виды продукции, оценивает санитарно-гигиеническое состояние и качество продовольственных товаров, проверяет соответствие цены товара на прилавке и в кассовом чеке при оплате покупки. О результатах рейдов сообщают руководству торговых организаций и контрольно-надзорным инстанциям.